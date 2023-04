Vladimir Guerrero père et fils s'associent à A&W Canada pour lancer le nouveau burger Grand chelem

Les fans pourront essayer le burger Grand chelem dès le 10 avril dans tous les restaurants A&W au pays

MONTRÉAL, le 10 avril 2023 /CNW/ - Le nouveau burger Grand chelem fait déjà partie des ligues majeures et il plaira à coup sûr aux amateur.trice.s de baseball et de burgers, qui pourront l'essayer à partir d'aujourd'hui, le 10 avril.

Et pour lancer ce burger, A&W Canada s'est associée à Vladimir Guerrero Jr., un joueur vedette des Toronto Blue Jays, ainsi qu'à son père, Vladimir Guerrero Sr., le dernier joueur des Expos à avoir été intronisé au Temple de la renommée.

Burger Grand Chelem (Groupe CNW/Services alimentaires A&W du Canada Inc.) A&W Canada (Groupe CNW/Services alimentaires A&W du Canada Inc.) A&W Canada

Les deux joueurs étoiles apparaissent dans la plus récente publicité d'A&W en compagnie du non moins célèbre porte-parole d'A&W au Québec. Cette publicité souligne également le début d'un partenariat avec la seule équipe canadienne de baseball de la MLB en tant que « Burger officiel des Toronto Blue Jays ».

Le burger Grand chelem frappe un coup de circuit avec sa généreuse liste d'ingrédients : des rondelles d'oignon croustillantes, une délicieuse boulette de bœuf nourri à l'herbe, de la sauce barbecue fumée, du bacon, du fromage provolone, des tranches d'oignon rouge frais, de la laitue croquante, des tomates et des cornichons.

Le burger Grand chelem sera aussi offert en format Papa Burger, avec deux boulettes, pour faire un clin d'œil au duo père-fils Guerrero.

« Les Guerrero sont deux grands joueurs de baseball et c'était important pour nous d'avoir un burger à leur hauteur, mentionne Stéphan Bisson, directeur marketing Québec chez A&W. Et nous sommes confiants que le burger Grand chelem va marquer des points tant auprès des fans de baseball que des fans de burgers. »

Les fans de baseball pourront encourager les Toronto Blue Jays un burger Grand chelem à la main puisqu'il sera en restaurant dès aujourd'hui, à temps pour le premier match à domicile de l'équipe.

Alors, courez chez A&W pour essayer le nouveau burger Grand chelem dès maintenant, car il est là pour un temps limité seulement.

À propos d'A&W

A&W est fière d'être une entreprise 100 % canadienne, en plus d'être l'une des marques les plus fiables du pays. Reconnus depuis longtemps pour servir les meilleurs burgers au Canada, nous sommes fiers d'avoir des standards élevés pour l'entièreté des produits offerts sur notre menu. Nous sommes devenus la première marque nationale à servir du bœuf élevé sans hormones ni stéroïdes, puis quelques années plus tard, nous avons surpris les Canadiens à nouveau en passant au bœuf nourri à l'herbe. Nos invités peuvent déguster nos burgers faits d'ingrédients simples et savoureux dans plus de 1 000 restaurants partout au pays. Pour plus d'informations, veuillez visiter le aw.ca/fr.

SOURCE Services alimentaires A&W du Canada Inc.

Renseignements: Catherine Blouin-Mainville, [email protected], 514-799-2283