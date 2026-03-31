VITRINE RÉVÉLATIONS ! Le rendez-vous incontournable pour découvrir les conférenciers de demain

Québec -- Scène Lebourgneuf -- 1, 2 et 3 mai 2026

QUÉBEC, le 31 mars 2026 /CNW/ -

Trois jours.

Des talents puissants.

Des messages qui marquent.

Vitrine Révélations ! est bien plus qu'un événement.

C'est une rencontre stratégique entre des organisations et les voix qui vont transformer leurs équipes.

À QUI S'ADRESSE CET ÉVÉNEMENT ?

Vous êtes :

Une entreprise

Une fondation

Une association

Un organisme de développement économique

Un club social

Un recruteur de talents

Un chasseur de têtes

Un directeur en ressources humaines

Cet événement est POUR VOUS !!!

POURQUOI ÊTRE PRÉSENT ?

Parce que vous allez :

Découvrir une banque de conférenciers prêts à être engagés

Voir les conférenciers en action AVANT de les embaucher

Évaluer leur impact réel, leur authenticité, leur présence

Trouver rapidement les bons talents pour vos besoins

En quelques heures, vous faites ce qui prend normalement des semaines !!!

DES CONFÉRENCIERS QUI FONT UNE DIFFÉRENCE

Durant l'événement, vous assisterez à des entrevues professionnelles de 30 à 60 minutes mettant en lumière :

Leur conférence

Leur histoire

Leur expertise

Leur message

DES THÉMATIQUES QUI TRANSFORMENT

Les contenus abordés sont directement reliés à vos enjeux organisationnels :

Leadership

Motivation

Collaboration

Communication

Gestion du stress

Résilience

Deuil

Créativité

Performance

Mieux-être

=> Des contenus humains.

=> Actuels.

=> Applicables dès le lendemain.

UN LEVIER STRATÉGIQUE POUR VOTRE ORGANISATION

Engager un conférencier, c'est :

Mobiliser vos équipes

Inspirer le changement

Renforcer votre culture

Créer un événement marquant





Attirer de nouveaux clients

Augmenter votre visibilité

Offrir une expérience unique

CE QUI REND CET ÉVÉNEMENT UNIQUE

Une sélection de talents émergents

Des approches fraîches et authentiques

Une expérience immersive

Un accès direct aux conférenciers





Vous ne choisissez plus à l'aveugle.

Vous choisissez avec conviction !!!

CE QUE VOUS REPARTEZ AVEC

Une liste de conférenciers qualifiés

Leurs sujets

Leurs tarifs

Leur disponibilité

Un outil concret pour vos prochaines décisions !!!

INSCRIPTION ET CATALOGUE

Découvrez les conférenciers et réservez votre place : https://www.mariejoseestlaurent.com/boutique

UNE INVITATION CLAIRE

Le monde change. Vos équipes aussi.

Offrez-leur plus qu'une conférence.

Offrez-leur une transformation !!!

À PROPOS

Vitrine Révélations ! est une initiative propulsée par l'Académie révélations, filiale de Marie-Josée St-Laurent Inc.

SOURCE Marie-Josée St-Laurent Inc.

Marie-Josée St-Laurent, 819-444-7500, [email protected]