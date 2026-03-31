VITRINE RÉVÉLATIONS ! Le rendez-vous incontournable pour découvrir les conférenciers de demain
Nouvelles fournies parMarie-Josée St-Laurent Inc.
31 mars, 2026, 09:05 ET
Québec -- Scène Lebourgneuf -- 1, 2 et 3 mai 2026
QUÉBEC, le 31 mars 2026 /CNW/ -
Trois jours.
Des talents puissants.
Des messages qui marquent.
Vitrine Révélations ! est bien plus qu'un événement.
C'est une rencontre stratégique entre des organisations et les voix qui vont transformer leurs équipes.
À QUI S'ADRESSE CET ÉVÉNEMENT ?
Vous êtes :
- Une entreprise
- Une fondation
- Une association
- Un organisme de développement économique
- Un club social
- Un recruteur de talents
- Un chasseur de têtes
- Un directeur en ressources humaines
Cet événement est POUR VOUS !!!
POURQUOI ÊTRE PRÉSENT ?
Parce que vous allez :
- Découvrir une banque de conférenciers prêts à être engagés
- Voir les conférenciers en action AVANT de les embaucher
- Évaluer leur impact réel, leur authenticité, leur présence
- Trouver rapidement les bons talents pour vos besoins
En quelques heures, vous faites ce qui prend normalement des semaines !!!
DES CONFÉRENCIERS QUI FONT UNE DIFFÉRENCE
Durant l'événement, vous assisterez à des entrevues professionnelles de 30 à 60 minutes mettant en lumière :
- Leur conférence
- Leur histoire
- Leur expertise
- Leur message
DES THÉMATIQUES QUI TRANSFORMENT
Les contenus abordés sont directement reliés à vos enjeux organisationnels :
- Leadership
- Motivation
- Collaboration
- Communication
- Gestion du stress
- Résilience
- Deuil
- Créativité
- Performance
- Mieux-être
=> Des contenus humains.
=> Actuels.
=> Applicables dès le lendemain.
UN LEVIER STRATÉGIQUE POUR VOTRE ORGANISATION
Engager un conférencier, c'est :
- Mobiliser vos équipes
- Inspirer le changement
- Renforcer votre culture
- Créer un événement marquant
- Attirer de nouveaux clients
- Augmenter votre visibilité
- Offrir une expérience unique
CE QUI REND CET ÉVÉNEMENT UNIQUE
- Une sélection de talents émergents
- Des approches fraîches et authentiques
- Une expérience immersive
- Un accès direct aux conférenciers
- Vous ne choisissez plus à l'aveugle.
- Vous choisissez avec conviction !!!
CE QUE VOUS REPARTEZ AVEC
- Une liste de conférenciers qualifiés
- Leurs sujets
- Leurs tarifs
- Leur disponibilité
Un outil concret pour vos prochaines décisions !!!
INSCRIPTION ET CATALOGUE
Découvrez les conférenciers et réservez votre place : https://www.mariejoseestlaurent.com/boutique
UNE INVITATION CLAIRE
Le monde change. Vos équipes aussi.
- Offrez-leur plus qu'une conférence.
- Offrez-leur une transformation !!!
À PROPOS
Vitrine Révélations ! est une initiative propulsée par l'Académie révélations, filiale de Marie-Josée St-Laurent Inc.
SOURCE Marie-Josée St-Laurent Inc.
Marie-Josée St-Laurent, 819-444-7500, [email protected]
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