VITRINE RÉVÉLATIONS ! Le rendez-vous incontournable pour découvrir les conférenciers de demain

Nouvelles fournies par

Marie-Josée St-Laurent Inc.

31 mars, 2026, 09:05 ET

Québec -- Scène Lebourgneuf -- 1, 2 et 3 mai 2026

QUÉBEC, le 31 mars 2026 /CNW/ -

Trois jours.
Des talents puissants.
Des messages qui marquent.

Vitrine Révélations ! est bien plus qu'un événement.
C'est une rencontre stratégique entre des organisations et les voix qui vont transformer leurs équipes.

À QUI S'ADRESSE CET ÉVÉNEMENT ?

Vous êtes :

  • Une entreprise
  • Une fondation
  • Une association
  • Un organisme de développement économique
  • Un club social
  • Un recruteur de talents
  • Un chasseur de têtes
  • Un directeur en ressources humaines

Cet événement est POUR VOUS !!!

POURQUOI ÊTRE PRÉSENT ?

Parce que vous allez :

  • Découvrir une banque de conférenciers prêts à être engagés
  • Voir les conférenciers en action AVANT de les embaucher
  • Évaluer leur impact réel, leur authenticité, leur présence
  • Trouver rapidement les bons talents pour vos besoins

En quelques heures, vous faites ce qui prend normalement des semaines !!!

DES CONFÉRENCIERS QUI FONT UNE DIFFÉRENCE

Durant l'événement, vous assisterez à des entrevues professionnelles de 30 à 60 minutes mettant en lumière :

  • Leur conférence
  • Leur histoire
  • Leur expertise
  • Leur message

DES THÉMATIQUES QUI TRANSFORMENT

Les contenus abordés sont directement reliés à vos enjeux organisationnels :

  • Leadership
  • Motivation
  • Collaboration
  • Communication
  • Gestion du stress
  • Résilience
  • Deuil
  • Créativité
  • Performance
  • Mieux-être

=> Des contenus humains.
=> Actuels.
=> Applicables dès le lendemain.

UN LEVIER STRATÉGIQUE POUR VOTRE ORGANISATION

Engager un conférencier, c'est :

  • Mobiliser vos équipes
  • Inspirer le changement
  • Renforcer votre culture
  • Créer un événement marquant

  • Attirer de nouveaux clients
  • Augmenter votre visibilité
  • Offrir une expérience unique

CE QUI REND CET ÉVÉNEMENT UNIQUE

  • Une sélection de talents émergents
  • Des approches fraîches et authentiques
  • Une expérience immersive
  • Un accès direct aux conférenciers

  • Vous ne choisissez plus à l'aveugle.
  • Vous choisissez avec conviction !!!

CE QUE VOUS REPARTEZ AVEC

  • Une liste de conférenciers qualifiés
  • Leurs sujets
  • Leurs tarifs
  • Leur disponibilité

Un outil concret pour vos prochaines décisions !!!

INSCRIPTION ET CATALOGUE

Découvrez les conférenciers et réservez votre place : https://www.mariejoseestlaurent.com/boutique

UNE INVITATION CLAIRE

Le monde change. Vos équipes aussi.

  • Offrez-leur plus qu'une conférence.
  • Offrez-leur une transformation !!!

À PROPOS

Vitrine Révélations ! est une initiative propulsée par l'Académie révélations, filiale de Marie-Josée St-Laurent Inc.

SOURCE Marie-Josée St-Laurent Inc.

Marie-Josée St-Laurent, 819-444-7500, [email protected]

Profil de l'entreprise

Marie-Josée St-Laurent Inc.