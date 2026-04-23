Plus qu'une semaine avant la Vitrine Révélations! - Un événement unique pour inspirer, recruter et transformer!

Québec, Scène Lebourgneuf - 1, 2 et 3 mai 2026

QUÉBEC, le 23 avril 2026 /CNW/ - Le compte à rebours est officiellement lancé! Dans une semaine exactement, la Vitrine Révélations! ouvrira ses portes à la Scène Lebourgneuf pour trois journées intenses d'inspiration, de découvertes et de connexions humaines puissantes.

Et bonne nouvelle: il reste encore quelques places pour les conférenciers désirant monter sur scène!

Une opportunité unique pour les conférenciers!

La Vitrine Révélations! offre une tribune exceptionnelle aux conférenciers émergents et expérimentés qui souhaitent faire connaître leur message devant un public d'organisations et d'acheteurs potentiels.

Une entrevue professionnelle

Une visibilité concrète

Une opportunité réelle de vendre leurs conférences

Un véritable tremplin pour propulser leur carrière!

Un appel clair aux organisations

Dans un contexte où la mobilisation, la rétention et le bien-être des employés sont plus importants que jamais, les organisations ont tout avantage à investir dans des conférences de qualité.

Pour inspirer vos équipes

Pour transmettre des messages importants autrement

Pour créer des événements mémorables

Pour attirer de nouveaux clients dans vos espaces

La Vitrine Révélations! permet justement de :

Découvrir des conférenciers en action

Évaluer leur impact réel

Choisir rapidement ceux qui répondent à leurs besoins

Un gain de temps et d'efficacité incomparable!

Une invitation au grand public

Le grand public est également invité à vivre cette expérience unique!

Trois journées d'entrevues inspirantes

Des histoires humaines, vraies et touchantes

Du contenu qui fait réfléchir et évoluer

Un événement qui promet :

Des prises de conscience

Des étincelles de motivation

Des connexions authentiques

Ce ne sont pas des conférences plates!

Ce sont des rencontres vivantes qui touchent l'âme!

Informations pratiques

Dates : 1-2-3 mai 2026

Lieu : Scène Lebourgneuf, Québec

Billets grand public : 25 $ pour les 3 journées

Inscriptions et informations : https://www.mariejoseestlaurent.com/boutique

À retenir

*Plus qu'une semaine avant l'événement

*Quelques places encore disponibles pour les conférenciers

*Une occasion en or pour les organisations

*Une expérience inspirante ouverte à tous

La Vitrine Révélations! s'impose comme LE rendez-vous incontournable pour découvrir des voix nouvelles, des messages puissants et des talents qui marquent.

Que vous soyez conférencier, organisation ou simplement en quête d'inspiration, votre place est là.

À PROPOS

Vitrine Révélations ! est une initiative propulsée par l'Académie révélations, filiale de Marie-Josée St-Laurent Inc.

SOURCE Marie-Josée St-Laurent Inc.

Marie-Josée St-Laurent - 819-444-7500 - [email protected]