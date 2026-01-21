VITRINE RÉVÉLATIONS : UN RENDEZ-VOUS STRATÉGIQUE POUR LES ORGANISATIONS À LA RECHERCHE DE CONFÉRENCIERS PERFORMANTS !

QUÉBEC, le 21 janv. 2026 /CNW/ - Dans un contexte où les organisations doivent constamment innover pour attirer des clients, fidéliser leurs membres, stimuler leurs équipes et créer des expériences humaines fortes face à la montée des ventes en ligne et du désengagement, la conférence demeure un levier stratégique incontournable.

C'est précisément dans cette optique qu'est née Vitrine Révélations, un événement unique qui se tiendra les 1er, 2 et 3 mai 2026 à la Scène Lebourgneuf, à Québec.

Vitrine Révélations rassemble de nouveaux conférenciers/communicateurs souhaitant faire rayonner leur expertise auprès du public et surtout auprès des décideurs organisationnels.

UN CONCEPT INNOVANT POUR

ACHETER INTELLIGEMMENT DES CONFÉRENCES

Pendant trois jours, les participants auront accès à des entrevues professionnelles de 30 à 60 minutes, permettant de découvrir en profondeur :

La conférence proposée

L'histoire humaine du conférencier

Son expertise

Son message et son impact réel

Ce format permet aux organisations de voir les conférenciers avant de les engager, d'évaluer leur énergie, leur crédibilité, leur capacité de connexion et leur authenticité, et ce, bien au-delà d'une simple fiche descriptive ou d'un site web.

UNE OPPORTUNITÉ STRATÉGIQUE

POUR TOUS LES TYPES D'ORGANISATIONS

L'événement s'adresse notamment :

Aux entreprises privées

Aux fondations et organismes communautaires

Aux organisateurs d'événements

Aux associations professionnelles et regroupements

Aux institutions publiques et municipales

Aux directions des ressources humaines

Aux équipes responsables des formations, congrès, assemblées générales et activités de mobilisation

Les organisations y trouveront des conférenciers capables d'intervenir sur des thématiques variées telles que :

Motivation

Collaboration

Leadership

Communication

Gestion du stress

Mieux-être

Créativité

Performance

Résilience

Deuil

Esprit d'équipe

Positivisme

Et plus encore !

DES BÉNÉFICES CONCRETS ET MESURABLES !

Participer à Vitrine Révélations permet de :

Accéder à une banque de conférenciers prêts à être engagés

Gagner un temps précieux dans la sélection

Comparer plusieurs styles et approches au même endroit

Identifier rapidement les conférences alignées avec les besoins organisationnels

Obtenir les sujets, disponibilités et tarifs

Réduire les risques de mauvais choix

Renouveler son offre événementielle avec des voix nouvelles

En quelques heures, les participants accomplissent ce qui prend habituellement plusieurs semaines de recherche, de validation et de coordination !

UNE RÉPONSE DIRECTE AUX DÉFIS ACTUELS !

Dans un monde où :

Les ventes en ligne prennent de plus en plus de place

Les événements doivent se démarquer pour attirer des participants

La mobilisation des équipes devient un enjeu majeur

Les organisations cherchent à créer du lien humain durable

La conférence demeure un outil puissant pour créer de la connexion, de l'engagement et de la valeur ajoutée réelle.

Vitrine Révélations devient ainsi une solution concrète pour dynamiser l'expérience humaine au sein des organisations.

INSCRIPTION

Les organisations intéressées sont invitées à réserver leur place dès maintenant :

👉 https://www.eventbrite.com/e/1976476662904?aff=oddtdtcreator

🌟 À PROPOS DE VITRINE RÉVÉLATIONS

Vitrine Révélations est un événement qui met en lumière des talents émergents et des porteurs de messages inspirants, offrant aux organisations une occasion unique de découvrir, sélectionner et connecter avec leurs futurs conférenciers dans un cadre professionnel, humain et efficace.

SOURCE Marie-Josée St-Laurent Inc.

Renseignements médias: Marie-Josée St-Laurent Inc., Agence d'auteurs et de conférenciers, 📧 [email protected], 🌐 www.mariejoseestlaurent.com