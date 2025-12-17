Une alliance littéraire qui élargit l'horizon des livres auto-édités au Québec

Maison d'édition St-Laurent devient le distributeur exclusif des œuvres de Daniel St-Amour

QUÉBEC, le 17 déc. 2025 /CNW/ - La Maison d'édition St-Laurent est fière d'annoncer une nouvelle collaboration stratégique avec Lemelin-Cooper, marquant un jalon important dans le soutien et la diffusion d'œuvres auto-éditées francophones. Cette association unique fait de la Maison d'édition St-Laurent le vendeur exclusif des livres de l'auteur Daniel St-Amour, disponibles en formats imprimés et numériques à travers son réseau de distribution.

Fondée en 2016, la Maison d'édition St-Laurent s'est donnée pour mission de soutenir les voix littéraires indépendantes et de rendre accessibles les récits originaux qui enrichissent la culture québécoise. L'entreprise accompagne les auteurs à chaque étape de leur parcours, de la publication jusqu'à la mise en marché, tout en valorisant la diversité des styles et des univers narratifs.

Grâce à cette nouvelle association, les lecteurs auront désormais accès à une sélection représentative de l'univers littéraire de Daniel St-Amour, un auteur aux multiples facettes, reconnu pour sa créativité et sa capacité à explorer des thèmes profonds et imaginatifs.

Des œuvres fortes, variées et accessibles à tous

Les livres de Daniel St-Amour disponibles via la Maison d'édition St-Laurent incluent des titres marquants de sa bibliographie :

L'ours polaire - Les jours à venir : Prophéties -- Une œuvre percutante qui aborde, avec franchise et humour corrosif, les enjeux de notre humanité à venir.

-- Une œuvre percutante qui aborde, avec franchise et humour corrosif, les enjeux de notre humanité à venir. Dì Yu -- Roman d'horreur et de suspense mêlant enquête, paranormal et intensité narrative.

-- Roman d'horreur et de suspense mêlant enquête, paranormal et intensité narrative. Le canal -- Enquête haletante traversant les continents, mystères et phénomènes paranormaux.

-- Enquête haletante traversant les continents, mystères et phénomènes paranormaux. Medium -- Récits de vie explorant les zones mystérieuses de la sensibilité humaine.

-- Récits de vie explorant les zones mystérieuses de la sensibilité humaine. Dialogue sur l'aura -- Un ouvrage court mais riche, qui invite à repenser nos perceptions spirituelles.

Ces titres s'ajoutent à l'offre déjà en place de la Maison d'édition St-Laurent, qui inclut notamment L'ours de Daniel St-Amour, déjà disponible dans sa librairie en ligne: https://maisondeditionstlaurent.com/pages/livres-auto-edites

Un réseau de distribution qui fait la différence

La force de cette collaboration repose sur la distribution experte de la Maison d'édition St-Laurent, qui permet aux livres d'atteindre un public élargi, tant au Québec qu'à l'international, en version imprimée et numérique. Cette distribution s'appuie sur un réseau bien établi, entraînant aux auteurs les obstacles habituels associés à l'autoédition traditionnelle, tout en assurant visibilité, accessibilité et professionnalisme.

Nous sommes ravis d'accueillir les œuvres de Daniel St-Amour dans notre catalogue distribué, et de permettre à des lecteurs du monde entier d'explorer ces livres uniques, * déclare Marie-Josée St-Laurent, PDG de la Maison d'édition St-Laurent. Nous croyons fermement que chaque voix littéraire mérite d'être entendue et lue, et cette collaboration représente un pas de plus vers cet objectif.*

Disponibilité et formats

Les livres de Daniel St-Amour sont disponibles dès maintenant en édition imprimée et numérique, accessibles via la boutique en ligne de la Maison d'édition St-Laurent, ainsi que grâce à son réseau de diffusion étendu.

Depuis sa création en 2016, la Maison d'édition St-Laurent se consacre à l'accompagnement des auteurs -- qu'ils soient débutants ou confirmés -- dans la publication et la distribution de leurs livres. Fiable, passionnée et résolument tournée vers la réussite de ses auteurs, l'entreprise propose une expérience d'édition humaine et professionnelle.

SOURCE Marie-Josée St-Laurent Inc.

Contact : Marie-Josée St-Laurent, agente d'auteurs et de conférenciers, [email protected], 819-444-7500