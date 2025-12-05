Vitrerie Global remporte le Prix Choix du Consommateur 2025 dans la catégorie Vitres et miroirs - Vente et réparation à Québec et Lévis

QUÉBEC, le 5 déc. 2025 /CNW/ - Vitrerie Global a été honorée par le Prix Choix du Consommateur 2025 dans la catégorie Vitres et miroirs - vente et réparation pour les villes de Québec et de Lévis. Cette distinction confirme la réputation de l'entreprise comme détaillant et fournisseur de confiance de verre et miroirs de qualité supérieure, tant pour les clients résidentiels que commerciaux.

Depuis sa création, Vitrerie Global s'est développée en se concentrant sur la précision et le service. L'entreprise est devenue une référence incontournable pour tous les besoins en vitrerie. Qu'il s'agisse de produits sur mesure ou de réparations de portes et fenêtres, Vitrerie Global se démarque par des solutions sécuritaires, écoénergétiques et parfaitement adaptées aux besoins de chaque client.

« Notre priorité est d'offrir des solutions qui allient fonctionnalité, sécurité et efficacité », explique l'équipe de Vitrerie Global. « Ce prix reflète la confiance que nos clients de Québec et Lévis nous accordent et nous motive à continuer d'offrir des produits et services répondant aux plus hauts standards. »

Un service pour le résidentiel et le commercial

L'expertise de Vitrerie Global s'étend autant aux projets résidentiels qu'aux projets commerciaux. Les propriétaires font appel à l'entreprise pour des solutions durables et esthétiques qui améliorent leur confort et leur sécurité, tandis que les entreprises apprécient sa capacité à fournir des installations performantes à grande échelle. Grâce à son savoir-faire et à ses conseils personnalisés, chaque mandat est réalisé avec rigueur et professionnalisme.

Une réputation fondée sur la confiance

Le Prix Choix du Consommateur repose sur une recherche indépendante menée auprès des consommateurs et des entreprises locales. Pour Vitrerie Global, cette distinction confirme la confiance acquise au fil des années et renforce son image de fournisseur fiable à Québec et à Lévis.

Un regard vers l'avenir

Alors que l'entreprise célèbre cette reconnaissance 2025, Vitrerie Global demeure engagée à élever les standards en matière de vitres et miroirs. En mettant l'accent sur la sécurité, l'efficacité énergétique et la satisfaction de sa clientèle, l'entreprise continue de développer des solutions qui améliorent à la fois les milieux de vie et les environnements commerciaux.

À propos de Vitrerie Global

Vitrerie Global est un détaillant et fournisseur de verre et miroirs de qualité supérieure, desservant Québec et Lévis. L'entreprise propose des produits sur mesure, des pièces pour portes et fenêtres et des services d'installation adaptés aux besoins résidentiels et commerciaux. Reconnue pour ses solutions sécuritaires, écoénergétiques et fiables, Vitrerie Global est un partenaire de confiance pour tous les projets de vitrerie. Pour plus d'informations, visitez www.vitrerieglobal.ca ou www.ccaward.com/fr/les-laur%C3%A9ats/ville-de-quebec-et-sa-grande-region/meilleur-vitres-et-miroirs-vente-et-reparation/vitrerie-global/ .

À propos du Prix Choix du Consommateur

Depuis 1987, le Prix Choix du Consommateur reconnaît et met en valeur l'excellence des entreprises en Amérique du Nord, grâce à une recherche indépendante auprès des consommateurs. Seules les entreprises qui se démarquent par la qualité de leur service reçoivent cette prestigieuse distinction. Pour en savoir plus, visitez www.ccaward.com .

