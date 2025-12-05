Côté Fleury Inc. et Serrurier Rive-Sud Inc. Reconnues par le Prix Choix du Consommateur 2025 dans la Catégorie Systèmes de Sécurité à Québec et Lévis

QUÉBEC, le 5 déc. 2025 /CNW/ - Côté Fleury Inc. et Serrurier Rive-Sud Inc., toutes deux membres du Groupe Proaccès, ont été reconnues par le Prix Choix du Consommateur 2025 dans la catégorie Systèmes de sécurité pour les villes de Québec et de Lévis. Cette distinction souligne leur leadership en matière de solutions intégrées de sécurité immobilière, tant pour les clients résidentiels que commerciaux.

CÔTÉ FLEURY INC. / SERRURIER RIVE-SUD INC. (Groupe CNW/Consumer Choice Award)

Comptant sept entreprises et plus de 70 employés, le Groupe Proaccès offre la gamme de produits et services en sécurité la plus complète dans l'Est du Canada. Son expertise couvre la serrurerie, les contrôles d'accès, l'installation de caméras, les systèmes d'alarmes et les barrières de stationnement. En alliant technologies de pointe et approche axée sur le client, le Groupe propose des projets personnalisés qui répondent aux plus hauts standards de sécurité, de fiabilité et d'efficacité.

« Notre mission est de fournir des solutions de sécurité qui conjuguent innovation, professionnalisme et tranquillité d'esprit pour nos clients », explique l'équipe du Groupe Proaccès. « Être reconnus par le Prix Choix du Consommateur à Québec et à Lévis confirme la confiance que nous accordent les communautés et nous incite à maintenir nos standards d'excellence. »

Une sécurité complète pour les besoins modernes

Alors que les technologies évoluent rapidement, le Groupe Proaccès se distingue en offrant des solutions intégrées répondant aux défis complexes de la sécurité actuelle. Qu'il s'agisse de résidences privées, de propriétés commerciales ou d'établissements institutionnels, le Groupe propose des systèmes harmonieux qui allient accessibilité et protection. Son expertise multidisciplinaire permet aux clients de compter sur un partenaire unique et fiable pour tous leurs besoins en sécurité.

Une reconnaissance fondée sur la confiance des clients

Le Prix Choix du Consommateur repose sur une recherche indépendante effectuée auprès des consommateurs et des entreprises de la région. Pour Côté Fleury Inc. et Serrurier Rive-Sud Inc., cette distinction témoigne de leur réputation solide et de la confiance que leur clientèle de Québec et de Lévis place dans leurs services.

Regarder vers l'avenir : innovation et croissance

Au-delà de ses réalisations actuelles, le Groupe Proaccès continue d'investir dans la recherche, les nouvelles technologies et la formation pour anticiper l'avenir de la sécurité. En demeurant à l'avant-garde des tendances telles que les bâtiments intelligents, la surveillance à distance et les systèmes d'accès avancés, le Groupe s'assure de répondre aux besoins évolutifs de sa clientèle. Cette approche proactive garantit une valeur durable et confirme son rôle de chef de file dans l'industrie de la sécurité dans l'Est du Canada.

À propos du Groupe Proaccès

Le Groupe Proaccès regroupe sept entreprises et plus de 70 employés spécialisés dans les solutions intégrées de sécurité immobilière. Ses services incluent la serrurerie, les contrôles d'accès, l'installation de caméras, les systèmes d'alarmes et les barrières de stationnement. Offrant la gamme de produits et services en sécurité la plus complète dans l'Est du Canada, le Groupe est reconnu pour son innovation, sa fiabilité et son approche axée sur le client. Pour plus d'informations, visitez www.cotefleury.com et www.groupeproacces.com .

À propos du Prix Choix du Consommateur

Depuis 1987, le Prix Choix du Consommateur reconnaît et fait la promotion de l'excellence en affaires à travers l'Amérique du Nord. Grâce à un processus de sélection rigoureux, seules les entreprises les plus remarquables dans chaque catégorie reçoivent cette prestigieuse reconnaissance. Pour en savoir plus, visitez www.ccaward.com .

SOURCE Consumer Choice Award

Sumi Saleh, Téléphone : 1888892-9273, Courriel : [email protected]