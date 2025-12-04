Abat Extermination Remporte Le Prix Choix du Consommateur 2025 En Gestion Parasitaire À Trois-Rivières

TROIS-RIVIÈRES, QC, le 4 déc. 2025 /CNW/ - Abat Extermination a été honorée par le Prix Choix du Consommateur 2025 dans la catégorie Extermination et Gestion Parasitaire pour Trois-Rivières. Lauréate pour la septième année consécutive, cette reconnaissance souligne son leadership durable et la confiance de sa communauté.

Abat Extermination (Groupe CNW/Consumer Choice Award)

Fondée en 1975 et née d'une tradition familiale, Abat Extermination cumule plus de 40 ans d'expérience dans le domaine. Elle se distingue par la rapidité et l'efficacité de ses interventions pour traiter les fourmis charpentières, punaises de lit, rongeurs, guêpes et araignées. Ses techniciens certifiés AQGP appliquent un plan de lutte parasitaire intégrée misant sur la sécurité et le respect de l'environnement.

« Notre succès repose sur notre engagement envers des solutions performantes, responsables et rapides », explique l'équipe d'Abat Extermination. « Recevoir une fois de plus le Prix Choix du Consommateur confirme la confiance que nous accordent nos clients et nous motive à maintenir nos standards d'excellence. »

Une expertise locale au service d'un écosystème complexe

Actif dans une région à la fois urbaine et rurale, Abat Extermination comprend les défis particuliers imprégnant ce milieu -- notamment la migration de fourmis et de rongeurs. L'entreprise propose des évaluations gratuites, rapides et personnalisées, complétées par des recommandations préventives efficaces.

Bien plus que de l'extermination, un service éclairé

Au-delà de ses interventions techniques, Abat Extermination place l'éducation du client au cœur de son approche. Ses équipes prennent le temps d'expliquer les causes des infestations et d'offrir des conseils préventifs, permettant aux résidents de prendre des décisions éclairées. Cette transparence renforce la confiance et fidélise les clients.

À propos d'Abat Extermination

Fondée en 1975 à Trois-Rivières, Abat Extermination est une entreprise familiale spécialisée en gestion parasitaire, forte de plus de 40 ans d'expertise. Elle propose des interventions rapides, des évaluations gratuites sur place et des traitements pour une vaste gamme de nuisibles, avec des méthodes sécuritaires et respectueuses de l'environnement. Lauréate du Prix Choix du Consommateur pour la septième année consécutive, elle accompagne les particuliers et communautés rurales avec professionnalisme. Pour plus d'informations, visitez www.abatextermination.ca ou www.ccaward.com/fr/les-laur%C3%A9ats/region-de-trois-rivieres/meilleur-extermination-et-gestion-parasitaire-2/abat-extermination-3/.

À propos du Prix Choix du Consommateur

Depuis 1987, le Prix Choix du Consommateur reconnaît et fait la promotion de l'excellence en affaires à travers l'Amérique du Nord. Grâce à un processus de sélection rigoureux, seules les entreprises les plus remarquables dans chaque catégorie reçoivent cette prestigieuse reconnaissance. Pour en savoir plus, visitez www.ccaward.com .

