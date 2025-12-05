Luminaire Galarneau Reconnue Par Le Prix Choix Du Consommateur 2025 Dans La Catégorie Éclairage Résidentiel Et Commercial À Trois-Rivières

TROIS-RIVIÈRES, QC, le 5 déc. 2025 /CNW/ - Luminaire Galarneau a été reconnue par le Prix Choix du Consommateur 2025 dans la catégorie Éclairage résidentiel et commercial à Trois-Rivières. Référence incontournable en Mauricie, l'entreprise se distingue par un vaste choix de luminaires haut de gamme, conçus exclusivement pour sa clientèle.

Depuis plusieurs années, Luminaire Galarneau établit la norme en matière d'éclairage résidentiel et commercial grâce à une approche alliant innovation et service personnalisé. Son équipe de designers diplômés IES réalise des études sur mesure pour l'éclairage intérieur et extérieur, assurant à chaque client des solutions esthétiques, fonctionnelles et efficaces. En plus de sa gamme de produits diversifiée, Luminaire Galarneau accompagne ses clients à chaque étape de leur projet en fournissant des fiches techniques et des conseils d'experts.

« Chez Luminaire Galarneau, notre mission dépasse la simple vente de luminaires -- nous créons des environnements lumineux qui reflètent le style et les besoins de chaque client », souligne l'équipe de Luminaire Galarneau. « Recevoir le Prix Choix du Consommateur à Trois-Rivières est un honneur qui confirme notre engagement envers l'innovation, la qualité et un service personnalisé. »

Une reconnaissance qui reflète la confiance de la communauté

Le Prix Choix du Consommateur repose sur une recherche indépendante menée auprès de consommateurs et d'entreprises de la région. Pour Luminaire Galarneau, cette reconnaissance met en lumière sa solide réputation en Mauricie et la confiance des familles et entreprises qui choisissent l'entreprise pour leurs besoins en éclairage de qualité.

Poursuivre une tradition d'excellence

Alors que l'entreprise célèbre sa reconnaissance au Prix Choix du Consommateur 2025, Luminaire Galarneau demeure engagée à offrir des solutions d'éclairage exceptionnelles, à la fois tendance et durables. Grâce à son engagement envers l'innovation, son expertise certifiée et son accompagnement personnalisé, l'entreprise continue d'être la destination privilégiée en matière d'éclairage résidentiel et commercial dans la région.

À propos de Luminaire Galarneau

Située à Trois-Rivières, Luminaire Galarneau est un chef de file en éclairage résidentiel et commercial en Mauricie. Grâce à une sélection exclusive de luminaires haut de gamme et à des études personnalisées réalisées par des designers diplômés, l'entreprise aide ses clients à concrétiser leurs projets avec style, précision et expertise. Pour plus d'informations, visitez www.luminairegalarneau.com ou www.ccaward.com/fr/les-laur%C3%A9ats/region-de-trois-rivieres/meilleur-eclairage-residentiel-et-commercial/luminaire-galarneau/.

À propos du Prix Choix du Consommateur

Depuis 1987, le Prix Choix du Consommateur reconnaît et fait la promotion de l'excellence en affaires à travers l'Amérique du Nord. Grâce à un processus de sélection rigoureux, seules les entreprises les plus remarquables dans chaque catégorie reçoivent cette prestigieuse reconnaissance. Pour en savoir plus, visitez www.ccaward.com .

