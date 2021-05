Vitalité culturelle - Plus de 500 000 $ pour le Festival du Nouveau cinéma et les Francos : la Ville de Montréal continue d'offrir son soutien aux festivals

MONTRÉAL, le 5 mai 2021 /CNW Telbec/ - Soucieux de continuer à soutenir les festivals de la métropole, le comité exécutif de la Ville de Montréal a adopté un soutien financier de 325 000 $ pour faciliter la tenue des 32e Francos de Montréal, en plus d'un soutien de 180 000 $ à l'organisme Festival du Nouveau cinéma de Montréal, afin d'aider à l'organisation du 50e anniversaire de cet événement.

Dans l'objectif de permettre à un maximum de Montréalaises et de Montréalais de participer aux Francos de Montréal dans le contexte sanitaire, les organisateurs ont reporté leur événement du 9 au 12 septembre. Cette programmation, entièrement gratuite, offrira une formule hybride, mêlant spectacles extérieurs et en ligne, qui permettra, comme le fait cet événement depuis plus de 30 ans, de promouvoir la musique francophone et de favoriser l'émergence de la relève artistique d'ici en chanson.

De son côté, le Festival du Nouveau cinéma compte donner rendez-vous à ses adeptes du 2 au 6 septembre sur l'esplanade Tranquille, pour une série d'activités. De plus, du 6 octobre au 1er novembre, une programmation sera proposée en ligne et en salles, si les conditions sanitaires le permettent.

Dans le cadre de son 50e anniversaire, le Festival remettra aussi, pour la première fois au Québec et en collaboration avec Eurimages, le Prix Audentia, qui récompense une femme réalisatrice.

« Les festivals participent au positionnement international de Montréal comme plaque tournante de la diffusion et de la création artistique. Nous sommes fiers de soutenir le milieu des festivals, qui a su faire preuve d'une résilience extraordinaire depuis le début de la crise sanitaire, en adaptant ses façons de faire et en innovant pour continuer de rejoindre son public avec des programmations riches et relevées », a déclaré la vice-présidente du comité exécutif et responsable de la culture, Magda Popeanu.

La Ville de Montréal estime qu'il est essentiel d'offrir son soutien aux festivals et aux événements, car cette aide a un impact positif et significatif sur l'ensemble du milieu culturel, notamment auprès des organismes et des artistes qui peuvent ainsi continuer d'offrir des prestations malgré les temps difficiles que nous traversons. C'est aussi l'occasion de stimuler la relance de Montréal et de son centre-ville, tout en contribuant à la qualité de vie des Montréalaises et des Montréalais.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

