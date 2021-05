Vitalité culturelle - La Ville de Montréal soutient une quarantaine d'organismes pour faciliter la réalisation de projets de médiation culturelle dans les quartiers

MONTRÉAL, le 28 mai 2021 /CNW Telbec/ - Le comité exécutif de la Ville de Montréal a accordé un soutien financier total de 733 700 $ à 47 projets proposés par des organismes culturels, y compris 15 nouveaux venus, dans le cadre du programme Médiations culturelles MTL 2020-2021.

Ce programme, issu de l'Entente sur le développement culturel conclue entre la Ville de Montréal et le gouvernement du Québec, favorise le croisement entre les pratiques citoyennes et le milieu artistique professionnel. Il mise ainsi sur le pouvoir de la culture et des arts pour favoriser l'inclusion et la diversité tant au sein des publics que de la communauté artistique.

Les projets sélectionnés permettront de favoriser les rencontres entre les organismes culturels, les partenaires des milieux et la population sous forme d'ateliers de co-création, d'expérimentations artistiques et de découvertes.

Des activités qui sont aussi l'occasion de développer une expérience culturelle citoyenne et de proximité et de rejoindre des populations souvent éloignées de l'offre culturelle professionnelle.

Ainsi, elles s'adressent notamment aux membres des communautés culturelles, aux Autochtones, aux personnes vulnérables ou ayant des limitations fonctionnelles ou répondent aux besoins spécifiques de certains groupes, comme les jeunes, les femmes, les aînés ou les familles.

Ce programme d'envergure, qui s'inscrit dans une approche de médiation culturelle développée au cours des quinze dernières années, comprend trois volets : Médiations artistiques et culturelles, Engagement dans les communautés et dans les quartiers, Culture numérique participative. Ce troisième volet stimule la participation de la population au développement de la culture numérique en favorisant les démarches d'expérimentation technologique, de transfert des savoirs et de littératie numérique. « Notre gouvernement accorde une grande importance aux projets de médiation culturelle, car ils sont de puissants outils de démocratisation de la culture. La sensibilisation aux œuvres, la maîtrise des médias créatifs, les émotions artistiques communiquées et les rencontres interculturelles sont des éléments de cohésion sociale qui jouent un rôle vital dans nos communautés. Je suis donc très heureuse de ces réalisations rendues possibles par l'entente de développement culturelle entre la Ville de Montréal et le ministère de la Culture et des Communications. Ces projets permettront aux citoyens d'aborder la culture sous un angle qui leur permettra de s'épanouir et de grandir », a déclaré la ministre de la Culture et des Communications, Nathalie Roy.

« La médiation culturelle est un outil important de démocratisation de la culture et d'appropriation numérique en plus d'avoir un impact positif significatif sur l'ensemble du milieu culturel qui correspond en tout point à notre vision du développement de notre métropole culturelle. Félicitations à tous les organismes s'étant qualifiés, votre travail fait une réelle différence auprès des citoyens », a souligné la vice-présidente et élue responsable de la culture au comité exécutif, Magda Popeanu.

