Vitalité culturelle - La Ville de Montréal renouvelle son soutien financier au festival Montréal Complètement Cirque

MONTRÉAL, le 5 mai 2021 /CNW Telbec/ - Le Comité exécutif de la Ville de Montréal a approuvé et soumis au conseil municipal l'octroi d'un soutien financier de 630 000 $ à l'organisme Cité des arts du cirque pour l'organisation du 12e festival Montréal Complètement Cirque.

Cet important soutien permettra à l'organisme de consolider ses activités et de permettre la présentation d'un festival de qualité en mode hybride. Grâce aux acquis développés l'an dernier, les organisateurs présenteront plusieurs capsules vidéos mettant en valeur des lieux emblématiques de la métropole et qui seront diffusées sur différentes plateformes numériques.

Les festivaliers auront aussi la chance de profiter d'un pôle festif à la TOHU avec, entre autres, des spectacles en salle, sous chapiteau et dans le parc Frédéric-Back, ainsi que des animations sur la place publique de la Cité des arts du cirque.

Le festival organisera aussi une série de performances surprises dans le centre-ville et une tournée des quartiers. Toutes les activités se dérouleront dans le plus grand respect des directives sanitaires en vigueur.

« Montréal Complètement Cirque est un événement incontournable de la scène culturelle montréalaise et contribue à positionner notre métropole comme capitale internationale des arts du cirque. De plus, avec sa programmation diversifiée, il offre à la population des activités culturelles urbaines, ludiques, modernes, familiales et spectaculaires tout en étant un moteur créatif et économique de la relance », a souligné la vice-présidente du comité exécutif et responsable de la culture, Magda Popeanu.

Le festival Montréal Complètement cirque se déroulera du 8 au 18 juillet dans plusieurs secteurs de la ville, notamment dans le quartier Saint-Michel et le pôle Quartier latin du Quartier des spectacles.

Vitrine essentielle pour les créateurs et les artistes circassiens, ainsi que pour l'émergence de nouvelles pratiques et de nouveaux contenus artistiques, cet événement, qui positionne Montréal comme plaque tournante des arts du cirque, contribuera activement à la relance culturelle et économique de Montréal.

