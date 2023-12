Visitez l'Observatoire de la Capitale en famille pour la Relâche 2024

QUÉBEC, le 7 déc. 2023 /CNW/ - Même si le mois de mars est encore loin, il n'est pas trop tôt pour planifier la semaine de relâche. Si vous êtes à la recherche de suggestions de sorties familiales, une visite à l'Observatoire de la Capitale s'impose!

Découvrir l'Observatoire, c'est admirer la vue exceptionnelle sur Québec et en apprendre davantage sur l'histoire de la capitale et ses attraits. Il est situé au dernier étage (le 31e) du plus haut gratte-ciel de la ville, l'édifice Marie-Guyart. L'Observatoire propose une visite sur 360 degrés de la région de Québec.