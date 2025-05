La CCNQ met en place un comité pour la mise en valeur du parc des Moulins

QUÉBEC, le 14 mai 2025 /CNW/ - La Commission de la capitale nationale du Québec (CCNQ) initie une démarche de consultation auprès de représentants citoyens, d'élus et d'organismes du secteur de Charlesbourg dans le but d'élaborer une vision d'aménagement qui orientera les actions qui seront déployées au parc des Moulins au cours des prochaines années.

Photo : Rivière du Berger, crédits CCNQ (Groupe CNW/Commission de la capitale nationale du Québec)

La CCNQ est propriétaire du parc des Moulins depuis la fermeture du Jardin zoologique en 2006. Par cette initiative, la CCNQ souhaite établir une vision globale pour l'avenir du parc et du boisé voisin, en plus de relever les forces et caractéristiques propres à ce secteur afin que le site réponde aux besoins de la population, tout en rayonnant à l'échelle de la capitale. À terme, la CCNQ vise à améliorer l'accès au site, bonifier l'offre d'activités et enrichir les éléments d'interprétation de ce lieu rempli d'histoire.

« Nous souhaitons que cette démarche aboutisse à une proposition de mise en valeur qui reflète la volonté du comité dans le respect de nos moyens. Le déploiement qui suivra cet exercice de réflexion permettra de bonifier l'expérience de tous les usagers tout en optimisant les actifs du site », mentionne André Roy, président-directeur général de la CCNQ.

La cure de rajeunissement du parc s'est amorcée l'an dernier avec la réfection du moulin à vent et d'un premier pont. Des sommes sont déjà réservées pour la réalisation d'autres travaux de maintien d'actifs au cours des prochaines années, notamment la restauration de la maçonnerie du mur d'enceinte le long de l'avenue du Zoo, la remise à niveau du portail et de la tourelle à l'entrée principale, la réfection de l'enveloppe extérieure des maisons Bernard, Brassard et Caouette, ainsi que la naturalisation de la rivière du Berger.

Prochaines étapes

Le comité se réunira à quelques reprises au cours des prochains mois afin d'échanger des idées et de retenir les mesures phares qui seront mises en œuvre. La vision d'aménagement sera achevée et rendue publique au cours de l'automne.

Le parc des Moulins est situé dans l'arrondissement de Charlesbourg et il est composé de la partie est de l'ancien Jardin zoologique du Québec. Avec son boisé adjacent, ce site de près de 30 hectares compte de nombreux jardins parsemés de sentiers sinueux et de plans d'eau.

Pour plus d'information, consultez la page du parc des Moulins ici.

