Une semaine de relâche inoubliable à l'Observatoire de la Capitale!

À la recherche de l'explorateur perdu!

Un explorateur en mission a mystérieusement disparu! Munis d'un questionnaire, les visiteurs et visiteuses devront retrouver des indices disséminés tout au long de leur parcours. Des guides pourront les aider dans leur quête et répondre à leurs questions.

Espace de jeux et de création

Les enfants pourront s'amuser dans un espace réservé aux activités ludiques et créatives : casse-tête illustrant la vue spectaculaire de l'Observatoire, coloriage des attractions emblématiques de la capitale et dessin d'inspiration libre. Leurs œuvres seront exposées sur place et pourront même être inscrites à un concours, avec des casse-têtes exclusifs à gagner!

Deux parcours audioguidés

Plongée panoramique : Une immersion dans l'histoire des lieux et bâtiments qui ont marqué Québec.

: Une immersion dans l'histoire des lieux et bâtiments qui ont marqué Québec. Perspective insolite : Une découverte des quartiers animés et des sites méconnus qui font le charme de la capitale.

Exposition immersive Horizons

Cette exposition illustrée retrace les moments clés de l'histoire de Québec à travers des thématiques sociétales, politiques et culturelles. Un jeu-questionnaire adapté aux enfants leur permettra d'apprendre en s'amusant.

Une sortie familiale abordable

Profitez d'un tarif spécial famille à seulement 35 $ (deux adultes et deux enfants)! L'entrée est gratuite pour les enfants de 6 ans et moins, et toutes les activités sont incluses avec le droit d'entrée. Réservez dès maintenant vos billets en ligne!

Planifiez votre visite

Quand? Du 1er au 9 mars 2025, de 10 h à 17 h

Où? Observatoire de la Capitale - 1037, rue De La Chevrotière, 31e étage, Québec (Québec)

Ne manquez pas cette occasion unique d'admirer Québec d'en haut et de vivre un relâche riche en découvertes!

Pour toutes demandes d'entrevues sur les activités de la CCNQ

Jean-Philippe Guay

Responsable des relations médias

Commission de la capitale nationale du Québec

418 803-4342

[email protected]

SOURCE Commission de la capitale nationale du Québec