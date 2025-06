La CCNQ fête ses 30 ans avec des activités estivales gratuites à ne pas manquer !

QUÉBEC, le 17 juin 2025 /CNW/ - En 2025, la Commission de la capitale nationale du Québec (CCNQ) célèbre fièrement 30 ans de projets qui ont marqué le paysage de la capitale. Depuis sa création le 22 juin 1995, la CCNQ a transformé Québec avec des réalisations majeures comme la promenade Samuel-De Champlain et le réaménagement de la Colline parlementaire. À travers ses actions, elle contribue depuis trois décennies à préserver, animer et faire rayonner le patrimoine de notre capitale nationale.

Vidéo 30e anniversaire de la CCNQ

« Depuis 30 ans, la CCNQ agit comme un trait d'union entre histoire, nature et culture pour embellir et faire rayonner la Capitale-Nationale. Cet été, je vous invite à venir découvrir -- ou redécouvrir -- des lieux uniques qui racontent notre mémoire collective et offrent des expériences inoubliables, en plein cœur de la ville. Ces sites méritent d'être connus, explorés et célébrés. Notre capitale est belle : profitons-en ensemble. »

-- André Roy, président-directeur général de la CCNQ

Dégustation de gâteaux 30e anniversaire - Station de la Plage

Le vendredi 20 juin, dès 11h, venez célébrer avec nous à la station de la Plage de la Promenade Samuel-De Champlain. En collaboration avec l'École hôtelière de la capitale, 400 portions de gâteau seront offertes jusqu'à épuisement. Profitez-en pour découvrir le pavillon des Baigneurs, le joyau de nos projets d'aménagement.

Entrée gratuite pour tous - Observatoire de la capitale

Le dimanche 22 juin, accédez gratuitement au sommet de Québec! Montez au 31e étage de l'édifice Marie-Guyart pour admirer un panorama spectaculaire à 360 degrés sur la ville. N'oubliez pas vos écouteurs pour profiter de notre audioguide avec deux parcours audio immersifs!

Une vitrine repensée - Place des Canotiers

Dès le vendredi 20 juin, passez voir la nouvelle vitrine promotionnelle de la CCNQ à la place des Canotiers. Découvrez notre toute nouvelle vidéo anniversaire sur le mur-écran, et apprenez-en plus sur nos lieux vedettes. Ouvert tous les jours de 11 h à 18 h.

Journée champêtre - Parc du Bois-de-Coulonge

Le dimanche 27 juillet, découvrez l'un des plus beaux parcs de Québec lors d'une journée animée : musique en plein air, visites guidées de l'arboretum, jeux pour enfants, barbotine gratuite et plusieurs surprises. La programmation complète sera dévoilée prochainement.

Pour obtenir plus de détails sur notre programmation et l'horaire des différentes activités offertes jusqu'à la fin septembre, la CCNQ vous invite à consulter sa programmation estivale sur son site Web au www.capitale.gouv.qc.ca. Venez profiter de lieux exceptionnels et de la nature en ville !

* Veuillez noter que certaines activités extérieures sont susceptibles d'être annulées en cas de pluie. Visitez notre site Web pour les dernières informations.

