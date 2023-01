Visiter l'Observatoire de la Capitale pour la semaine de relâche

QUÉBEC, le 31 janv. 2023 /CNW Telbec/ - À la recherche d'une activité pour la famille pendant la semaine de relâche ? L'Observatoire de la Capitale offre une programmation toute spéciale pour découvrir ou redécouvrir le plus haut point d'observation de Québec et ses environs. Des visites commentées seront notamment offertes à chaque heure afin d'admirer la vue 360° exceptionnelle et d'en apprendre davantage sur l'histoire de la capitale et ses attraits.

L'Observatoire de la Capitale propose une programmation spéciale pour la semaine de relâche. Crédit photo : Valérie Busque (Groupe CNW/Commission de la capitale nationale du Québec)

La tournée d'une durée de 40 minutes propose de s'attarder à deux points d'intérêts pour chacune des quatre façades vitrées de l'Observatoire. Le contenu a été adapté spécialement pour capter l'intérêt des jeunes.

La visite de l'Observatoire de la Capitale offre aussi l'occasion de découvrir l'exposition Horizons, un parcours illustré et immersif qui explore différentes thématiques en lien avec notre société, notre histoire et notre culture. Un jeu questionnaire est aussi proposé pour tester les connaissances de nos jeunes visiteurs.

Les départs des visites commentées se feront chaque heure, du lundi au vendredi, à partir du 27 février et jusqu'au 17 mars. L'entrée est gratuite pour les enfants de moins de 6 ans, 7 $ (6 à 17 ans), et de 14,75 $ pour les adultes. La réservation en ligne est nécessaire sur le site : https://observatoire-capitale.com/billetterie-en-ligne.

L'Observatoire de la Capitale est aménagé au 31e étage de l'édifice Marie-Guyart, situé au 1035, De La Chevrotière, au cœur de la colline Parlementaire. À 221 mètres d'altitude, il offre la plus haute vue sur le panorama de la capitale.

