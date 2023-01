OTTAWA, ON, le 23 janv. 2023 /CNW/ - L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, a conclu une visite productive au Royaume-Uni et en Allemagne remplie de réunions et d'activités. L'objectif du voyage était de réaffirmer l'engagement du Canada à renforcer et à diversifier le commerce agricole, à promouvoir les produits agricoles canadiens et à encourager le commerce et la sécurité alimentaire durables.

Pendant son voyage, la ministre Bibeau a participé à des discussions avec ses homologues et des intervenants où elle a réitéré le rôle du Canada comme partenaire commercial fiable et indispensable. Elle a aussi discuté des possibilités d'améliorer la collaboration dans le secteur agricole.

À Londres, la ministre Bibeau a rencontré l'honorable Ralph Goodale, haut-commissaire pour le Canada au Royaume-Uni (R.-U.), pour discuter du commerce agricole canado-britannique. Elle a aussi prononcé un discours au Forum sur les céréales, organisé par le Conseil international des céréales. La ministre a souligné l'appui du Canada au secteur agricole de l'Ukraine et à l'Initiative céréalière de la mer Noire, qui garde les chaînes d'approvisionnement ouvertes, et en a appelé à une plus grande stabilité dans la chaîne de valeurs mondiale des céréales.

La ministre Bibeau a aussi participé à une table ronde avec des associations de l'industrie alimentaire du R.-U., au cours de laquelle elle a réaffirmé le rôle du Canada comme partenaire commercial principal pour le R.-U. et discuté des enjeux clés du secteur.

À Berlin, la ministre, avec bon nombre de ses homologues, a assisté à la Conférence des ministres de l'Agriculture 2023 dans le cadre du Forum mondial de l'alimentation et de l'agriculture. La rencontre, qui comptait 64 ministres et représentants du monde entier, a porté sur la façon dont les systèmes alimentaires peuvent répondre à une multitude de crises. De plus, au nom du Canada, elle a dénoncé la Russie pour son invasion illégale et injustifiée de l'Ukraine, qui cause des obstacles à la sécurité alimentaire mondiale.

Pendant la réunion, la ministre Bibeau a souligné l'importance de l'agriculture durable. Elle a souligné des investissements et des mesures prises récemment dans le secteur agricole du Canada. Elle a réitéré l'importance d'un commerce agricole ouvert, prévisible et transparent. La ministre a réaffirmé qu'il est primordial d'augmenter la productivité et de tirer profit d'idées novatrices qui appuient les agriculteurs, et que la contribution des femmes, des jeunes et des Autochtones est essentielle à la croissance du secteur agricole.

À la fin de la réunion, la ministre Bibeau a été invitée par Cem Özdemir, ministre de l'Alimentation et de l'Agriculture de l'Allemagne, à participer à une conférence de presse pour qu'elle puisse partager ses idées dans le cadre de son rôle comme coprésidente de la réunion des ministres de l'Agriculture de l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE).

Un communiqué conjoint a aussi été publié par l'organisateur de la Conférence des ministres de Berlin, soulignant le besoin d'intervenir face à la crise mondiale en agriculture, y compris :

en créant des systèmes alimentaires durables et résilients;

en favorisant des systèmes alimentaires écologiques;

en prônant la conservation et l'utilisation durable de la biodiversité;

en améliorant la collaboration en vue de créer des systèmes alimentaires mondiaux durables.

Pour terminer sa journée, la ministre Bibeau a participé à une activité sur le renforcement et la résilience des systèmes alimentaires de l'Ukraine organisée par l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) et le ministère des Politiques agraires et de l'Alimentation de l'Ukraine. Les discussions ont porté sur des visions stratégiques qui favoriseraient le rétablissement des systèmes alimentaires ukrainiens.

Le gouvernement du Canada continuera de travailler avec des partenaires et des organisations internationaux afin d'intervenir de façon coordonnée face aux enjeux d'insécurité alimentaire mondiale, tout en permettant aux producteurs et aux transformateurs canadiens d'exporter un plus grand nombre de produits vers les marchés mondiaux.

Citation

« Nos producteurs, transformateurs et exportateurs offrent au monde des aliments de qualité, tout en bâtissant un secteur agricole fort et durable chez nous au Canada. Je travaille avec les pays qui partagent les mêmes idées que nous pour explorer de nouveaux débouchés, faire progresser le commerce agricole, surmonter les obstacles et nous assurer que nos agriculteurs puissent bien vivre de leur production, aujourd'hui et demain. »

- L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

Faits en bref

Le Canada est le cinquième plus grand exportateur et sixième importateur de produits agricoles et alimentaires au monde.

est le cinquième plus grand exportateur et sixième importateur de produits agricoles et alimentaires au monde. Après les États-Unis, l'Union Européenne est le plus grand partenaire commercial du Canada et le quatrième plus grand marché pour les fruits de mer, et les produits agricoles et agroalimentaires canadiens.

Le Canada bénéficie d'une position privilégiée vis-à-vis l'Union Européenne, où de nombreux produits font l'objet d'un accès préférentiel dans le cadre de l'Accord économique et commercial global.

bénéficie d'une position privilégiée vis-à-vis l'Union Européenne, où de nombreux produits font l'objet d'un accès préférentiel dans le cadre de l'Accord économique et commercial global. Le R.-U. est le troisième plus grand partenaire commercial du Canada pour les biens et les services.

Le Conseil international des céréales est une organisation intergouvernementale qui a comme objectif de renforcer la coopération internationale pour le commerce, de promouvoir l'expansion, l'ouverture et l'équité dans le secteur, de contribuer à la stabilité des marchés et d'améliorer la sécurité alimentaire mondiale.

La ministre Bibeau a réitéré l'engagement du Canada à travailler avec la communauté internationale pour soutenir les producteurs agricoles ukrainiens. Le Canada a appuyé l' Ukraine par le biais de différents investissements, y compris :

a appuyé l' par le biais de différents investissements, y compris : 52 millions de dollars à la FAO pour augmenter les capacités d'entreposage des grains et pour l'équipement de laboratoire, ce qui a fourni plus de 25 000 sacs d'ensilage à plus de 1400 agriculteurs ukrainiens.



30 millions de dollars au Programme alimentaire mondial pour permettre l'expédition de céréales ukrainiennes;



Un soutien aux corridors de solidarité entre l'Union européenne et l' Ukraine , qui a déjà permis l'exportation d'environ 40 millions de tonnes de céréales et de produits alimentaires de l' Ukraine .

, qui a déjà permis l'exportation d'environ 40 millions de tonnes de céréales et de produits alimentaires de l' . Le Forum mondial sur l'alimentation et l'agriculture (GFFA) est une conférence internationale tenue annuellement à Berlin qui porte sur des enjeux d'importance vitale pour les politiques agricoles et alimentaires mondiales.

qui porte sur des enjeux d'importance vitale pour les politiques agricoles et alimentaires mondiales. La Conférence des ministres de l'Agriculture de Berlin , qui fait partie du GFFA, est la plus grande réunion de ministres de l'Agriculture au monde. Lors de sa 15 e édition, la Conférence a réuni encore une fois les décideurs de tous les continents pour discuter des enjeux clés du GFFA 2023.

, qui fait partie du GFFA, est la plus grande réunion de ministres de l'Agriculture au monde. sa 15 édition, la Conférence a réuni encore une fois les décideurs de tous les continents pour discuter des enjeux clés du GFFA 2023. La ministre a tenu des réunions bilatérales et des discussions avec :

Murray Watt , ministre de l'Agriculture, de la Sécheresse et de la Gestion des urgences de l'Australie;

, ministre de l'Agriculture, de la Sécheresse et de la Gestion des urgences de l'Australie;

Mohammad Abdur Razzaque , ministre de l'Agriculture du Bangladesh ;

, ministre de l'Agriculture du ;

Cecilia Matilde López Montaño, ministre de l'Agriculture et du Développement rural de la Colombie;



Janusz Wojciechowski , commissaire de l'Union européenne à l'Agriculture;

, commissaire de l'Union européenne à l'Agriculture;

Francesco Lollobrigida, ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et des Forêts de l'Italie;



Tetsuro Nomura , ministre de l'Agriculture, des Forêts et de la Pêche du Japon;

, ministre de l'Agriculture, des Forêts et de la Pêche du Japon;

Mark Spencer , ministre d'État pour l'Environnement, l'Alimentation et les Affaires rurales du Royaume-Uni.

Liens connexes

