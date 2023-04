OTTAWA, ON, le 5 avril 2023 /CNW/ - L'honorable Joyce Murray, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, s'est rendue en Norvège et en Islande du 30 mars au 5 avril 2023.

Pendant son séjour en Norvège, la ministre Murray a rencontré de nombreux intervenants du secteur de l'aquaculture, pour obtenir de l'information précieuse qui contribuera à élaborer un plan visant à guider la transition des parcs en filet dans les eaux de la Colombie-Britannique. La Ministre s'est entretenue avec des membres du gouvernement norvégien, des représentants de l'industrie, des concepteurs de technologies alternatives, et des groupes environnementaux pour discuter de l'importance d'une aquaculture durable, ainsi que de la vision commune du Canada et de la Norvège, pour favoriser la réussite de l'industrie, tout en protégeant le saumon sauvage.

La Ministre a examiné les défis et les possibilités qui s'offrent au secteur de l'aquaculture, en particulier en ce qui concerne l'élaboration et la mise en œuvre de nouvelles technologies, et la manière dont elles pourraient être adaptées aux eaux canadiennes.

En Islande, la ministre Murray a rencontré Thor Sigfusson, fondateur et président du groupe Iceland Ocean Cluster. Au cours d'une visite de ce groupe, la Ministre a discuté du projet « 100 % Poisson » du groupe Iceland Ocean Cluster, et des approches visant à utiliser efficacement les ressources alimentaires aquatiques et marines en réutilisant les déchets générés lors de la pêche ou de la production. La Ministre Murray a également rencontré Petur Oskarsson, PDG de Business Iceland, et a visité des installations industrielles, notamment Lysi, le plus grand producteur et exportateur d'huile de foie de morue en Islande.

Tout au long de sa tournée, la ministre Murray a eu l'occasion de s'entretenir avec des hauts fonctionnaires, des représentants de l'industrie et d'organisations non gouvernementales de protection de l'environnement, et de visiter diverses installations. Ces réunions et visites ont été l'occasion d'apprendre et de partager les meilleures pratiques, dans notre effort collectif pour gérer les océans de la manière la plus respectueuse possible de l'environnement et du climat.

« Alors que l'appétit du monde pour les poissons et fruits de mer de haute qualité ne cesse de croître, nous devons trouver des moyens nouveaux et innovants de gérer les océans, et de restaurer leurs ressources. Le gouvernement du Canada continuera à travailler de concert et à partager les meilleures pratiques pour rétablir la santé des océans, et protéger nos écosystèmes marins. »

L'honorable Joyce Murray, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

La demande mondiale de produits de la mer s'accroît, et le secteur de l'aquaculture au Canada produit du poisson et des fruits de mer pour une valeur de plus d'un milliard de dollars chaque année. Au Canada , 45 espèces différentes de poissons, de mollusques, et d'algues marines sont cultivées à des fins commerciales; les poissons représentent la majeure partie de la production et de la valeur.

produit du poisson et des fruits de mer pour une valeur de plus d'un milliard de dollars chaque année. Au , 45 espèces différentes de poissons, de mollusques, et d'algues marines sont cultivées à des fins commerciales; les poissons représentent la majeure partie de la production et de la valeur. En juillet 2022, Pêches et Océans Canada a entamé des consultations sur un projet de Cadre, qui contribuera à élaborer un plan de transition des parcs en filet en Colombie-Britannique.

a entamé des consultations sur un projet de Cadre, qui contribuera à élaborer un plan de transition des parcs en filet en Colombie-Britannique. Le projet « 100 % Poisson » du groupe Iceland Ocean Cluster vise à inciter l'industrie et les communautés vivant des produits de la mer à utiliser une plus grande quantité de chaque poisson, à réduire les déchets, et à augmenter la valeur de chaque poisson débarqué.

