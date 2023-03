OTTAWA, ON , le 9 mars 2023 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé aujourd'hui que le président des États-Unis, Joe Biden, effectuera une visite au Canada du 23 au 24 mars 2023 afin de poursuivre l'étroite collaboration entre leurs pays pour renforcer les liens commerciaux, créer de bons emplois, faire croître la classe moyenne et favoriser une croissance économique centrée sur le bien-être de tous, des deux côtés de la frontière. Les deux dirigeants continueront également d'intensifier leur collaboration dans les domaines de la défense et de la sécurité, de l'action climatique et de l'immigration.

En s'appuyant sur l'Accord Canada-États-Unis-Mexique, le premier ministre Trudeau et le président Biden mettront en relief l'importance de nos relations économiques mutuellement avantageuses pour renforcer la compétitivité et créer des chaînes d'approvisionnement résilientes, notamment en ce qui concerne les minéraux critiques - les composantes de base de l'économie propre. Ils discuteront également des progrès réalisés dans le cadre de la Feuille de route pour un partenariat renouvelé États-Unis-Canada, annoncée en février 2021, afin de faire progresser la coopération bilatérale sur des priorités communes, notamment l'adoption de mesures climatiques ambitieuses et l'édification de pays où personne n'est laissé pour compte.

Les deux pays doivent coordonner leurs efforts s'ils veulent protéger les habitants de l'Amérique du Nord contre les menaces nouvelles et émergentes. Au cours de la visite, le premier ministre et le président souligneront la coopération en cours en matière de défense continentale, notamment le rôle clé que joue le NORAD dans la défense de l'Amérique du Nord. Ils feront également progresser la coopération dans l'Arctique.

De plus, le premier ministre Trudeau et le président Biden poursuivront leur collaboration sur des enjeux mondiaux d'intérêt commun, notamment en continuant d'apporter leur soutien indéfectible à l'Ukraine, qui se défend contre la guerre d'agression de la Russie, et en proposant des solutions aux répercussions mondiales plus vastes de la guerre, comme la sécurité alimentaire et énergétique. Ils continueront également de soutenir les Haïtiens et les efforts déployés par ces derniers pour faire face à la crise en cours dans leur pays. En outre, les dirigeants réitéreront leur engagement à faire progresser les priorités communes de nos pays dans la région indopacifique, notamment la sécurité nationale, la prospérité économique, le respect du droit international et des droits de la personne, les valeurs démocratiques, la santé publique et la protection de notre environnement.

Le Canada et les États-Unis sont des partenaires indéfectibles dans la défense de la démocratie, des droits de la personne et du respect de la primauté du droit, et nous travaillerons toujours ensemble pour défendre ces valeurs communes dans nos pays et ailleurs.

« Le Canada et les États-Unis sont des alliés, des voisins et, par-dessus tout, des amis. Face à l'incertitude mondiale, nous continuerons de travailler ensemble en vue de défendre notre continent et nos valeurs communes, de créer plus de possibilités pour les gens et les entreprises des deux côtés de la frontière, et de bâtir des économies solides en tant que fournisseurs fiables au moment où nous nous dirigeons vers un monde carboneutre. Je suis impatient d'accueillir le président Biden au Canada. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Faits saillants

Il s'agira de la première visite en personne du président Biden depuis son accession à la présidence.

Le premier ministre Trudeau et le président Biden se sont rencontrés à de nombreuses reprises depuis l'investiture du président en janvier 2021, notamment en février 2021 lors de leur première rencontre bilatérale (virtuelle), en novembre 2021 à Washington DC , en juin 2022 à Los Angeles et en janvier 2023 lors du Sommet des leaders nord-américains à Mexico . Ils ont également tenu des rencontres en marge de plusieurs sommets et réunions internationaux.

Il sera accompagné de la première dame des États-Unis, Jill Biden .

. Durant sa visite, le président s'adressera au Parlement.

Le Canada et les États-Unis partagent la plus longue frontière terrestre du monde, qui est d'une longueur de près de 9 000 km.

On estime qu'environ 400 000 personnes traversaient la frontière canado-américaine chaque jour (avant la pandémie) et qu'en 2021, environ 800 000 citoyens canadiens vivaient aux États-Unis.

Le Canada et les États-Unis entretiennent l'une des plus importantes relations commerciales au monde. En 2021, la valeur du commerce bilatéral de biens et services entre les deux pays s'élevait à plus de 1 000 milliards de dollars, ce qui fait du Canada le plus important partenaire commercial des États-Unis en matière de biens et de services.

Le Canada et les États-Unis sont les principales sources d'importation d'énergie l'un pour l'autre.

En février 2021, le premier ministre Trudeau et le président Biden des États-Unis ont lancé la Feuille de route pour un partenariat renouvelé États-Unis-Canada, qui définit un cadre ambitieux pour faire croître nos économies, renforcer la classe moyenne et bâtir un avenir plus sain.

En 2021, le premier ministre Trudeau et le président Biden des États-Unis ont mis sur pied le Groupe de travail canado-américain sur les chaînes d'approvisionnement, dont le mandat consiste à renforcer la sécurité et la résilience de la chaîne d'approvisionnement bilatérale et de resserrer notre relation économique interreliée et mutuellement profitable.

L'Accord Canada-États-Unis-Mexique (ACEUM) couvre l'une des plus vastes régions de libre-échange du monde. Il génère la croissance économique et contribue à hausser la qualité de vie des citoyens de chacun des pays membres.

Le Canada et les États-Unis collaborent étroitement au sein de tribunes multilatérales comme le Conseil de l'Arctique, la Coopération économique Asie-Pacifique (APEC), le G20, le G7, l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (OTAN), l'Organisation des États américains (OEA), l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), les Nations Unies (ONU) et l'Organisation mondiale du commerce (OMC).

