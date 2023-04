Visite de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche de France

L'École de technologie supérieure consolide ses relations avec la France

MONTRÉAL, le 24 avril 2023 /CNW/ - De passage au Québec, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche de France, Sylvie Retailleau, a fait un arrêt à l'ÉTS. La ministre était accompagnée pour l'occasion d'une délégation composée de la Consule générale adjointe et d'autres acteurs du Consulat général de France à Québec ainsi que de représentants du ministère des Relations internationales et de la Francophonie. Cette visite au Canada se tient à l'occasion de la tenue du tout premier Comité mixte Canada-France en science, technologie et innovation, initiative lancée à la mi-avril, qui permettra de renforcer la coopération entre nos deux pays dans des domaines stratégiques.

La ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche de France, Sylvie Retailleau, et le directeur général et chef de la direction de l’ÉTS, François Gagnon. (Groupe CNW/École de technologie supérieure)

La visite à l'ÉTS s'inscrit bien dans cet effort bilatéral, puisque les domaines des sciences quantiques et de l'intelligence artificielle sont mis de l'avant, tous deux priorisés dans le Plan stratégique de la recherche de l'École. Outre d'apprécier le modèle unique de l'ÉTS lors de présentations et de discussions avec des membres de la direction générale, madame Retailleau a pu s'entretenir avec des chercheurs et des étudiants associés à l'IRL International Laboratory on Learning Systems (ILLS), un laboratoire collaboratif de recherche internationale en intelligence artificielle qui regroupe des partenaires institutionnels de la France et du Canada, dont l'ÉTS.

La visite du campus a également permis à la ministre Retailleau de prendre le pouls du dynamisme du modèle entrepreneurial et technologique de l'ÉTS, grâce à un passage au siège des clubs scientifiques étudiants ainsi qu'au Centech, incubateur de classe mondiale accueillant des acteurs clés de l'écosystème d'innovation, dont des alliés industriels et de jeunes pousses technologiques françaises.

« Cette visite de travail au Canada est une occasion unique de renforcer notre coopération avec nos partenaires fédéraux, provinciaux et académiques dans des domaines clés pour nos deux pays. Je remercie M. François Gagnon et l'ensemble des acteurs de l'École de technologie supérieure, dont ses étudiants avec lesquels j'ai eu le plaisir d'échanger, pour leur accueil dans cet établissement emblématique et particulièrement dynamique. Partager nos savoirs et nos approches est fondamental. », a précisé Sylvie Retailleau, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche de France.

« C'est avec beaucoup d'enthousiasme que nous accueillons madame Retailleau et le Consulat général de France à Québec à l'ÉTS. La relation privilégiée qu'entretient l'ÉTS avec la France s'exprime à la fois dans nos collaborations académiques, scientifiques et d'innovation et cette visite représente un pas de plus dans le renforcement de ces liens stratégiques et l'exploration de nouveaux échanges prometteurs. », a indiqué François Gagnon, directeur général et chef de la direction de l'ÉTS.

Rappelons qu'en novembre dernier, la délégation exécutive de l'École avait effectué la première mission diplomatique de son directeur général, François Gagnon, en France. Cette mission internationale institutionnelle avait permis à l'École de consolider des relations de longue date avec ses alliés internationaux, d'établir des partenariats bilatéraux dans le développement de l'innovation et de la technologie, en plus de stimuler de nouvelles collaborations.

L'ÉTS et la France, une relation privilégiée

Collaborations bilatérales solides de nature académique, scientifique et d'innovation : la France constitue le principal pays partenaire de l'École au niveau de la formation et de la recherche appliquée, notamment dans les domaines de pointe que sont l'aéronautique et l'aérospatiale, les matériaux innovants, la fabrication avancée, les capteurs, les réseaux et la connectivité, de même que les technologies pour la santé et l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, plus de 30 % des publications scientifiques de l'École sont co-produites avec des collaborateurs français. La France joue ainsi un rôle particulier en matière de production et de transfert des connaissances.

Du côté de la communauté étudiante, l'ÉTS accueille annuellement plus de 1 700 étudiants français inscrits à ses différents programmes d'études, dont quelque 650 en formation d'ingénieur, 700 en maîtrise en ingénierie et 350 dans les programmes de recherche. La France est également la destination principale pour les séjours d'études et de stages de la communauté étudiante de l'ÉTS.

International Laboratory on Learning Systems (ILLS)

Le laboratoire de recherche international en intelligence artificielle a vu le jour à Montréal il y a un an. Le Centre national de la recherche scientifique (CNRS), l'Université McGill, l'ÉTS, l'Université Paris-Saclay, l'école CentraleSupélec et l'Institut québécois d'intelligence artificielle (Mila) s'étant unis pour le fonder.

À propos de l'École de technologie supérieure (ÉTS)

Spécialisée dans l'enseignement universitaire et la recherche appliquée en génie et en technologie, l'ÉTS est la première faculté de génie au Québec et la deuxième en importance au Canada. Son modèle d'enseignement coopératif et sa cinquantaine de clubs scientifiques et de regroupements étudiants poussent sa communauté engagée à entreprendre et à innover pour avoir un effet marquant sur le développement technologique de la société. L'ÉTS entretient des liens uniques et privilégiés avec le milieu des affaires et l'industrie : 60 % de ses activités de recherche sont menées avec et pour les entreprises au Québec, au Canada et à l'international ; elle a su s'imposer comme une actrice incontournable du cycle d'innovation, notamment en mettant sur pied le Centech, classé dans le palmarès des dix incubateurs les plus performants au monde.

