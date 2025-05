L'ÉTS s'implante à Sainte-Marthe pour son futur baccalauréat en génie de l'environnement

MONTRÉAL, le 28 mai 2025 /CNW/ - L'École de technologie supérieure (ÉTS) concrétise aujourd'hui son implantation à Sainte-Marthe grâce à l'acquisition d'un bâtiment, qui servira notamment à l'accueil, dès l'automne 2026, de groupes étudiants inscrits au nouveau baccalauréat en génie de l'environnement. Cette installation permanente marque la première présence physique de l'ÉTS dans un milieu rural et concrétise une collaboration de près d'une décennie entre l'université et la municipalité d'un peu plus de 1000 habitants de Sainte-Marthe.

Ottavia Lelandais, Annie Poulin (cheffe institutionnelle du projet de Campus ÉTS à Sainte-Marthe), Roger Konmeu Wantiep, Michel Bertrand (directeur général de la municipalité de Sainte-Marthe), Claudia Baril (directrice générale associée de la municipalité), François Pleau (maire de la municipalité de Sainte-Marthe); Janie-Masse Dufresne (professeure en génie de la construction et conseillère scientifique en chef de la municipalité de Sainte-Marthe), Solène Mermilliod, Manon Dijoux. (Groupe CNW/École de technologie supérieure)

Ce campus en milieu rural s'établit dans un bâtiment historique aménagé comme un lieu de vie étudiante et un pôle de recherche collaborative, offrant des espaces d'accueil pour chercheurs et partenaires, partageant les intérêts centraux que sont l'environnement, les changements climatiques et le développement durable. L'ÉTS aménage actuellement des espaces d'apprentissage comprenant salles de classe, laboratoires et installations spécialisées pour les travaux pratiques et de recherche en en milieu naturel.

Kathy Baig, directrice générale et cheffe de la direction de l'ÉTS : « Cette acquisition de l'ancien presbytère marque un tournant pour notre établissement qui élargit son empreinte au-delà de Montréal tout en bonifiant son offre avec ce programme de premier cycle en génie de l'environnement. Notre expertise en recherche environnementale se concrétise désormais dans un environnement d'apprentissage en contexte réel, au cœur même des milieux étudiés. Malgré le contexte budgétaire actuel, cet investissement ciblé s'inscrit dans notre vision à long terme et représente un engagement financièrement viable qui optimise nos ressources tout en maximisant les retombées pour notre mission éducative. »

Annie Poulin, cheffe institutionnelle du projet et professeure en génie de la construction : « L'acquisition de ce bâtiment patrimonial constitue une étape décisive qui concrétise notre présence à Sainte-Marthe. Nous passons d'un statut de visiteurs réguliers à celui de membres à part entière de la communauté. Cette présence physique permanente nous permet de consolider nos initiatives de recherche, d'étendre nos capacités d'enseignement et d'offrir un cadre d'apprentissage exceptionnel où théorie et pratique se rejoignent naturellement. Les étudiants ont désormais accès à un véritable laboratoire vivant pour comprendre les enjeux environnementaux et les impacts des changements climatiques, et pour développer des solutions durables. »

Janie Masse-Dufresne, conseillère scientifique en chef de la municipalité de Sainte-Marthe et professeure adjointe au département de génie de la construction de l'ÉTS : « L'établissement permanent de l'ÉTS dans l'ancien presbytère de Sainte-Marthe renforce considérablement la portée du conseil scientifique municipal que j'anime. Cette présence continue des chercheurs sur le territoire permet une collaboration plus étroite et plus réactive avec les décideurs locaux. Nous passons d'interventions ponctuelles à un accompagnement scientifique constant sur des enjeux cruciaux comme la protection et la gestion des ressources en eau, la mobilité durable et aménagements routiers, et le développement d'infrastructures résilientes. Cette proximité catalyse le transfert des connaissances entre le milieu académique et municipal. »

François Pleau, maire de Sainte-Marthe : « L'installation permanente de l'ÉTS dans un bâtiment patrimonial marque un tournant historique pour Sainte-Marthe. Cette collaboration représente bien plus qu'un simple projet éducatif : c'est un véritable partenariat qui valorise notre patrimoine bâti tout en positionnant notre municipalité comme un lieu d'innovation en matière environnementale. Nos citoyens bénéficieront directement de cette expertise scientifique pour répondre aux défis climatiques qui touchent notre territoire rural. Ce rapprochement entre le milieu universitaire et notre communauté crée un modèle unique de développement durable ancré dans les réalités locales, tout en offrant des perspectives d'avenir prometteuses pour notre population. »

Un partenariat qui a fait ses preuves

La présence de l'ÉTS à Sainte-Marthe remonte à 2016, lorsque des professeurs du Département de génie de la construction ont commencé à y mener des activités de recherche et d'enseignement. En 2021, ce partenariat a permis la création d'un bassin versant expérimental (BVE) de 10 km², véritable laboratoire d'hydrologie à ciel ouvert équipé de cinq sites de collecte de données hydrométéorologiques et de puits profonds.

Parallèlement au développement du campus, l'entente-cadre entre l'ÉTS et Sainte-Marthe a également permis la création d'un conseil scientifique municipal, une première pour une municipalité de cette taille au Québec. Ce conseil, dirigé par Janie Masse-Dufresne en tant que conseillère scientifique en chef, met l'expertise universitaire au service des décisions municipales face aux défis environnementaux croissants.

Premier baccalauréat en génie de l'environnement à l'ÉTS

Le nouveau programme de baccalauréat en génie de l'environnement accueille sa première cohorte en septembre 2026. Cette formation dote les étudiants des compétences nécessaires pour concevoir des solutions d'ingénierie face aux enjeux environnementaux actuels et futurs. Selon les estimations de l'ÉTS, le programme générera des retombées économiques annuelles de 4,4 millions de dollars d'ici 3 à 4 ans, une fois qu'il aura atteint sa vitesse de croisière.

Un projet bénéfique pour la communauté

Le premier jalon de l'implantation du campus à Sainte-Marthe se concrétise par l'installation de l'ÉTS dans l'ancien presbytère de la municipalité qui était déjà en vente. En choisissant dans un premier temps de réhabiliter ce bâtiment existant plutôt que d'en construire un nouveau, l'ÉTS concrétise sa vision de développement durable en adoptant une approche d'économie circulaire qui minimise l'empreinte environnementale du projet tout en préservant le patrimoine architectural local. Cette approche pragmatique permet d'optimiser les ressources en s'assurant de pouvoir accueillir dans nos locaux les étudiants de la première cohorte dès septembre 2026, tout en préservant un bâtiment patrimonial important et en s'intégrant harmonieusement au tissu communautaire local.

Le partenariat prévoit également un volet d'engagement communautaire comprenant des activités ouvertes au public, telles que des portes ouvertes et des animations pour les élèves de l'école primaire locale. Des rencontres annuelles avec les citoyens permettent de faire le bilan des activités de l'ÉTS.

