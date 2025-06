MONTRÉAL, le 17 juin 2025 /CNW/ - À l'occasion du lancement de l'événement ICI QUANTIQUE, qui se tiendra à Montréal les 18 et 19 juin, l'École de technologie supérieure (ÉTS) annonce la création de son nouvel Institut en sciences et génie quantique, l'Institut tensoriel. Ce projet ambitieux bénéficie d'un appui financier de 5 millions de dollars du ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, visant à positionner l'Institut comme un pôle de calibre mondial en matière de recherche appliquée et de formation en quantique et pour soutenir la réalisation d'initiatives évaluées à 19,1 millions de dollars.

Déjà un partenariat significatif

L'ÉTS est également fière d'annoncer un partenariat stratégique avec l'entreprise finlandaise QMill, un leader mondial dans le développement d'algorithmes quantiques. Cette collaboration permettra de concevoir, tester et valider des algorithmes applicables à des cas industriels concrets, ouvrant ainsi la voie à la démonstration d'un avantage quantique tangible.

L'Institut prendra part à ICI QUANTIQUE, le premier forum exécutif canadien entièrement consacré aux enjeux stratégiques et économiques liés aux technologies quantiques. S'adressant aux leaders des milieux des affaires, gouvernementaux et de l'investissement, l'événement leur offrira une intelligence stratégique et des opportunités de réseautage essentielles pour prospérer dans l'économie quantique émergente.

Organisé par Industrie Quantique Canada, en partenariat avec DistriQ - Zone d'innovation quantique de Sherbrooke, ICI QUANTIQUE est officiellement reconnu comme événement mondial « Industrie et Innovation » de l'Année internationale des sciences et technologies quantiques des Nations Unies.

Une vision structurante pour le Québec

Afin de soutenir cette vision, quatre chaires de recherche appliquée verront le jour, dont deux ont déjà été attribuées au professeur Jacob Biamonte, également directeur scientifique de l'Institut, ainsi qu'au professeur Claude Crépeau. Elles contribueront activement au renforcement des capacités de recherche et à l'enrichissement du savoir-faire au sein de la communauté étudiante, scientifique et professorale. Ces chaires permettront également de multiplier les collaborations avec l'industrie, en ancrant les projets de recherche dans des besoins concrets et stratégiques pour l'économie du Québec.

En partenariat avec le riche écosystème quantique québécois, notamment avec l'Institut quantique de l'Université de Sherbrooke, l'ÉTS développera une offre de formation adaptée aux étudiants universitaires ainsi qu'aux professionnels déjà actifs dans le milieu. Des programmes spécialisés seront mis en place pour répondre aux besoins croissants en matière de compétences, notamment pour les programmeurs, ingénieurs et experts technologiques.

Forte de son modèle coopératif et de son approche axée sur la recherche appliquée en collaboration étroite avec l'industrie, l'ÉTS est particulièrement bien positionnée afin de stimuler l'émergence de solutions technologiques innovantes et de soutenir la croissance d'une filière industrielle compétitive et durable en quantique.

En permettant notamment de développer les talents, la relève et les compétences clés en recherche et en innovation dans un secteur stratégique comme les sciences quantiques, les initiatives de l'ÉTS rejoignent de près les objectifs de la Stratégie québécoise de recherche et d'investissement en innovation 2022-2027.

Citations

« Le Québec est en train de se bâtir une réputation d'excellence dans le secteur quantique à travers le monde grâce au dynamisme de ses intervenants du milieu de la recherche et de l'innovation, dont l'ÉTS. Nous sommes très fiers d'appuyer ce nouvel institut, qui viendra renforcer notre expertise et permettra de développer les talents, la relève et les compétences dans ce domaine d'avenir. »

Christopher Skeete, ministre délégué à l'Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval

« Le lancement de notre institut quantique marque une étape déterminante pour l'ÉTS et pour l'écosystème d'innovation du Québec. L'ÉTS entend contribuer de manière stratégique à renforcer la position du Québec comme chef de file mondial en technologies quantiques, notamment en collaborant avec les acteurs clés du domaine, dont l'Institut quantique de l'Université de Sherbrooke. En misant sur l'excellence en recherche appliquée et en ingénierie qui fait la renommée de l'ÉTS, et grâce à des partenariats structurants comme celui avec QMill, nous souhaitons créer un environnement unique, capable de répondre aux besoins de l'industrie et de favoriser l'adoption rapide de solutions technologiques quantiques. »

Christian Casanova, directeur exécutif de la recherche et des partenariats de l'ÉTS

« QMill est ravie de faire son entrée dans l'écosystème quantique canadien et de rendre l'informatique quantique pratique et accessible pour les clients des secteurs de l'énergie, de la logistique, de l'aérospatial et des télécommunications, et ce, à très court terme. »

Dr Hannu Kauppinen, PDG et cofondateur de QMill

« Il s'agit d'un partenariat gagnant-gagnant exceptionnel pour démontrer, ensemble, le potentiel des nouveaux algorithmes et démontrer de manière tangible l'avantage quantique. QMill est déterminée à révolutionnariser l'approche en algorithmie quantique, et ce, dans une perspective d'engagement à long terme. »

Professeur Mikko Möttönen, Scientifique en chef et cofondateur de QMill

