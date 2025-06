Adaptation climatique : l'UMQ et AdapT annoncent les chercheurs à la barre de la nouvelle chaire

MONTRÉAL, le 3 juin 2025 /CNW/ - L'Institut AdapT et l'Union des municipalités du Québec (UMQ) annoncent fièrement les titulaires de la Chaire de recherche AdapT-UMQ sur l'adaptation des infrastructures municipales aux changements climatiques (Chaire AdapT-UMQ).

Cette initiative conjointe vise à soutenir les municipalités québécoises dans la transformation de leurs infrastructures afin de mieux répondre aux défis climatiques actuels et futurs. La Chaire sera codirigée par deux experts reconnus dans leurs domaines respectifs :

Francis Marleau Donais , professeur au Département de génie de la construction de l'École de technologie supérieure (ÉTS), également affilié au CIRODD et au CIRRELT.

, professeur au Département de génie de la construction de l'École de technologie supérieure (ÉTS), également affilié au CIRODD et au CIRRELT. Juste Rajaonson, professeur agrégé au Département d'études urbaines et touristiques de l'École des sciences de la gestion de l'UQAM (ESG UQAM).

En combinant expertise scientifique et connaissance du terrain municipal, la Chaire AdapT-UMQ contribuera à développer des solutions concrètes, innovantes et durables pour renforcer la résilience des collectivités québécoises.

La Chaire AdapT-UMQ se concentrera sur deux axes fondamentaux :

la planification et le financement d'infrastructures résilientes, capables d'affronter non seulement les impacts chroniques, comme la dégradation des routes et des réseaux d'eau, mais aussi les événements extrêmes, tels que les feux de forêt et les vents violents.

le soutien aux économies locales par la modernisation des infrastructures et l'intégration d'innovations sociales dans leur gestion.

Pour ce faire, elle mettra à la disposition des gouvernements et des municipalités des outils concrets pour une gestion optimisée de leurs infrastructures. La Chaire s'engage également à intégrer les besoins spécifiques en infrastructures des secteurs économiques clés dans quatre plans climat locaux, assurant une planification territoriale adaptée aux enjeux actuels.

La Chaire AdapT-UMQ déploiera également un programme de projets étudiants en milieu municipal, offrant un soutien direct aux collectivités les plus vulnérables face aux défis climatiques. Cette initiative permettra d'apporter une expertise nouvelle et un accompagnement concret sur le terrain.

Les municipalités intéressées par les projets de la Chaire sont invitées à rejoindre l'Institut AdapT ou l'UMQ pour en savoir plus.

Citations

« Face à l'urgence climatique et à ses impacts financiers sur nos communautés, la Chaire AdapT-UMQ représente un levier essentiel pour doter nos municipalités d'outils et de stratégies innovantes. Elle permettra d'optimiser nos investissements et de bâtir un Québec plus résilient pour l'avenir. L'Union des municipalités du Québec s'est dotée d'une équipe dédiée offrant un ensemble de services pour accompagner le milieu municipal dans ses démarches d'adaptation aux changements climatiques. »

Monsieur Jean-Philippe Boucher, directeur général de l'Union des municipalités du Québec

« La Chaire AdapT-UMQ incarne notre engagement à traduire la recherche scientifique en solutions pratiques pour les défis tangibles auxquels font face les municipalités. En combinant expertise et collaboration, nous sommes convaincus de pouvoir contribuer significativement à l'adaptation de nos infrastructures et au soutien de nos économies locales. »

Éric Bosco, directeur général de l'Institut AdapT

À propos des titulaires de la Chaire AdapT-UMQ

Francis Marleau Donais est professeur au Département de génie de la construction de l'ÉTS et affilié au CIRODD et au CIRRELT. Ingénieur de formation et titulaire d'un doctorat en aménagement du territoire, il est spécialisé en génie urbain, en aménagements routiers et en aide multicritère à la décision. Il est récipiendaire d'un prix de la pratique de la Société canadienne de recherche opérationnelle pour ses travaux de recherche avec la Ville de Québec sur la priorisation du réaménagement de rues. Il pilotera l'axe « Intelligence municipale en infrastructures résilientes », en mobilisant son expérience à titre d'ancien chargé de projet pour les projets majeurs de transport collectif au ministère des Transports et de la Mobilité durable, d'ancien responsable de la programmation pour les infrastructures de mobilité active à la ville de Montréal et d'analyste de la décision auprès de moyennes et grandes municipalités du Québec.

Juste Rajaonson est professeur agrégé au Département d'études urbaines et touristiques de l'ESGUQAM, affilié à l'Institut EDS de l'Université Laval, au Réseau de recherche en économie circulaire du Québec, à la Chaire de recherche du Canada sur les petites et moyennes villes en transformation, ainsi qu'au Pôle sur la ville résiliente de l'UQAM. Lauréat d'un Prix de la relève professorale des Fonds de recherche du Québec, il se spécialise dans les stratégies et métriques municipales de durabilité, avec des travaux soutenus par le Conseil de recherche en sciences humaines du Canada. Il a été éditeur invité des revues MIT Science Policy Review et IEEE Technology and Society. Il pilotera l'axe « Infrastructures des économies locales résilientes » de la Chaire, en mobilisant son expertise en développement économique, acquise notamment comme ancien conseiller principal en évaluation et gestion des risques chez Développement économique Canada pour les régions du Québec, ainsi qu'un vaste réseau de collaborateurs dans les secteurs économiques clés du Québec, notamment en tourisme, en agroalimentaire et en énergie.

SOURCE École de technologie supérieure

Renseignements pour l'UMQ : Léa Carrière, Conseillère aux relations avec les médias à l'Union des municipalités du Québec, T. 514 282-7700, poste 279, [email protected]; Renseignements pour l'Institut AdapT de l'ÉTS : Institut AdapT, [email protected]