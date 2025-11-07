Visite de deux députées libérales dans la région de Lanaudière

QUÉBEC, le 7 nov. 2025 /CNW/ - Virginie Dufour, porte-parole de l'opposition officielle en matière d'environnement et d'habitation, et sa collègue Marie-Claude Nichols, porte-parole en matière d'affaires municipales se rendront dans Lanaudière, ce lundi 10 novembre.

Durant cette journée de rencontres, elles visiteront notamment l'entreprise Waste management de Sainte-Sophie et l'organisme Mission Unitaînés, à Terrebonne, dont la mission est la construction de logements sociaux pour personnes aînées à faible revenu. Elles profiteront également de leur passage dans la région pour rencontrer le maire de Mascouche.

Les deux élues libérales seront également disponibles pour des entrevues avec les médias locaux.

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

Source : Catherine Dostie, Attachée de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 581-999-6434, [email protected]