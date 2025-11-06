La députée libérale Linda Caron multiplie les visites d'organismes à Granby

QUÉBEC, le 6 nov. 2025 /CNW/ - La députée de La Pinière et porte-parole de l'opposition officielle pour les aînés et les proches aidants et en matière de soins à domicile, Linda Caron, sera à Granby, ce vendredi 7 novembre.

En plus d'une visite dans une résidence pour aînés, la députée libérale rencontrera des représentants du Centre d'action bénévole de Granby, de La Maison soutien aux aidants et des Petits Frères de Granby.

Mme Caron se rendra également disponible pour des entrevues avec les médias locaux.

Source : Catherine Dostie, Attachée de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 581-999-6434, [email protected]