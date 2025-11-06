Le porte-parole libéral en forêts, André Fortin, présent à La Tuque

QUÉBEC, le 6 nov. 2025 /CNW/ - Le porte-parole de l'opposition officielle en matière de forêts, André Fortin, sera sur le terrain, à La Tuque, pour rencontrer des élus et des entreprises du milieu forestier, le vendredi 7 novembre.

En effet, après une rencontre avec le maire de l'endroit et des conseillers municipaux, le député de Pontiac visitera la Coopérative Forestière du Haut-St-Maurice et Gestion Rémabec, deux acteurs majeurs du milieu forestier au Québec et employeurs importants dans la région.

M. Fortin sera aussi disponible pour des entrevues avec les médias locaux.

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

Source : Catherine Dostie, Attachée de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 581-999-6434, [email protected]