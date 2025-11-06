Une pétition visant l'établissement d'un cadre de surveillance et de contrôle des polluants éternels, déposée à l'Assemblée nationale par Virginie Dufour

QUÉBEC, le 6 nov. 2025 /CNW/ - La porte-parole de l'opposition officielle en matière d'environnement, Virginie Dufour, a déposé à l'Assemblée nationale, aujourd'hui, une pétition demandant au gouvernement de mettre en place un cadre règlementaire pour la détection, la surveillance et le contrôle des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées (PFAS) qui représentent un danger pour la santé.

Les signataires de la pétition souhaitent sensibiliser le gouvernement caquiste à l'importance de tester les sources d'eau potable aux PFAS qui sont associées à un grand nombre de maladies et de cancers. Ils déplorent qu'aucune mesure des polluants éternels ne soit actuellement connue et que, sans portrait complet de la situation, il ne soit possible d'agir et de s'attaquer à l'enjeu.

La députée libérale des Mille-Îles avait d'ailleurs présenté un projet de loi, au printemps dernier, qui allait exactement dans le sens de la pétition qu'elle porte aujourd'hui. Elle déplore aussi qu'aucune forme de contrôle de la présence de ces substances, tant dans l'eau potable que dans les boues provenant de l'assainissement des eaux usées, n'existe encore au Québec. Mme Dufour souhaite l'imposition de tests périodiques aux municipalités et aux exploitants d'un lieu d'enfouissement technique, ainsi que des sanctions applicables en cas de non-respect des exigences.

« Les polluants éternels représentent un risque sérieux pour la santé. On ne peut plus naviguer à l'aveugle et ainsi mettre en péril la santé de la population. C'est la responsabilité de l'État de connaître l'ampleur du problème et de s'assurer de la qualité de nos sources d'eau potable. Mettre en place des mesures de surveillance pour détecter efficacement ces substances nocives est la première étape. La CAQ ne peut plus faire semblant que ça n'existe pas. »

-Virginie Dufour, députée des Mille-Îles et porte-parole de l'opposition officielle en matière d'environnement

