Visite à l'hôpital Santa Cabrini - L'Office accompagne les organismes du réseau de la santé et des services sociaux dans leur démarche de conformité à la Charte de la langue française

MONTRÉAL, le 26 juill. 2024 /CNW/ - L'Office québécois de la langue française a pour mission de s'assurer du respect de la Charte de la langue française, notamment de la mise en œuvre des programmes de conformité des organismes de l'Administration. Il accompagne entre autres les organismes du réseau de la santé et des services sociaux afin qu'ils mettent en place des pratiques qui sont conformes aux obligations prévues par la Charte et qui respectent le droit de travailler et d'être servi en français.

C'est dans ce contexte que l'Office a effectué cette semaine une visite à l'hôpital Santa Cabrini. Les visites de l'Office, qui concernent uniquement les organismes qui n'ont pas encore obtenu d'attestation de conformité, sont planifiées avec des représentants administratifs des organismes, qui établissent eux-mêmes l'horaire des visites et qui prévoient les lieux à visiter. Ces visites, effectuées par un conseiller ou une conseillère en francisation, n'interrompent en aucun cas des tâches médicales et n'ont pas non plus pour but d'analyser les conversations privées entre les membres du personnel de l'établissement.

Enfin, les interventions de l'Office ne visent pas à réduire l'offre de services dans une autre langue que le français dans les établissements de santé ou de services sociaux. Les dispositions de la Charte n'ont pas pour effet d'empêcher l'utilisation d'une autre langue pour offrir des services de santé ou des services sociaux.

SOURCE Office québécois de la langue française

Source : Chantal Bouchard, Porte-parole, Office québécois de la langue française, [email protected]