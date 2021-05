Vision Zéro - La Ville de Montréal accélère déploiement des feux piétons afin de sécuriser les déplacements

MONTRÉAL, le 25 mai 2021 /CNW Telbec/ - Dans le cadre du plan Vision Zéro, des travaux sont réalisés sur au moins 250 feux de circulation annuellement afin de les doter de feux piétons à décompte numérique, permettre aux piétons de traverser de façon sécuritaire et faciliter leur prise de décision au moment de s'engager dans l'intersection. Un objectif ambitieux qui a été dépassé l'année dernière, avec des interventions réalisées sur 274 intersections. Cet objectif est encore une fois en vue d'être dépassé en 2021, alors que 251 intersections sont dans le carnet de commande en date d'aujourd'hui.

Ces travaux représentent un investissement total de 5,5 M$, et un engagement décennal de 163,8 M $. D'ici 2028, l'ensemble des 2 300 feux de circulation de Montréal seront dotés de feux piétons à décompte numérique.

« Je l'ai déjà dit et je le répète : nous devons développer une obsession pour la sécurité des piétons et des usagers vulnérables. Ces excellents résultats démontrent que nous réussissons à atteindre les objectifs ambitieux de notre programme Vision Zéro. Il en va de la sécurité de nos enfants, des aînés et des usagers vulnérables de tout le territoire. Plusieurs actions ont déjà été déployées dans le cadre de cette stratégie, dont l'ajout de feux piétons sur tous nos feux de circulation. Tous les efforts sont faits pour maintenir la cadence : déjà, plus de 300 feux ont été mis aux normes depuis le début de ce programme », a mentionné Éric Alan Caldwell, responsable de la mobilité au sein du comité exécutif.

En plus de l'ajout de feux piétons, les travaux prévoient diverses interventions afin d'assurer la sécurité des usagers et améliorer la mobilité sur l'ensemble du réseau :

L'ajout de feux à décompte numérique pour les piétons;

L'ajout de 4 à 6 secondes au temps alloué pour les piétons sur les traverses déjà dotées de feux à décompte numérique;

L'installation de signaux sonores pour les personnes ayant une déficience visuelle;

L'ajout de feux prioritaires dans le cadre des mesures préférentielles pour autobus.

