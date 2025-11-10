Vision économique du gouvernement : la FCCQ appelle à un passage rapide à l'action

BEAUHARNOIS, QC, le 10 nov. 2025 /CNW/ - La Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) salue les orientations de la vision économique Le pouvoir québécois présentée ce matin par le premier ministre du Québec, François Legault. Si la vision proposée va dans la bonne direction, elle doit maintenant se traduire en actions concrètes qui auront un impact réel sur nos entreprises et l'économie québécoise. Ces actions devront notamment tenir compte de deux facteurs déterminants pour notre croissance : l'accès aux contrats publics et la disponibilité de la main-d'œuvre.

Les quatre priorités des entreprises québécoises

La FCCQ s'attend à ce que le gouvernement agisse rapidement sur les quatre priorités des entreprises québécoises :

Accès à la main-d'œuvre : s'assurer que les entreprises aient accès aux travailleurs nécessaires pour réaliser nos ambitions économiques;

: s'assurer que les entreprises aient accès aux travailleurs nécessaires pour réaliser nos ambitions économiques; Compétitivité : augmenter la compétitivité de l'environnement d'affaires en dérèglementant et en réduisant le fardeau administratif;

: augmenter la compétitivité de l'environnement d'affaires en dérèglementant et en réduisant le fardeau administratif; Accès aux marchés : faire de l'accès aux contrats publics une priorité;

: faire de l'accès aux contrats publics une priorité; Dynamisme régional : soutenir les secteurs économiques clés des régions - aluminium, mines et forêts, agroalimentaire - et garantir des infrastructures de qualité.

« La vision présentée par le premier ministre Legault rejoint plusieurs de nos priorités économiques. Le gouvernement reconnaît à juste titre l'urgence d'agir. On comprend que certains grands projets stratégiques nécessiteront du temps, mais plusieurs leviers peuvent être activés dès maintenant. Le premier ministre peut, dès aujourd'hui, favoriser le contenu local dans ses contrats publics, assurer la rétention de nos travailler étrangers et réduire le fardeau administratif des entreprises. Si on veut garder nos entreprises ici, il faut leur donner les conditions gagnantes », affirme Véronique Proulx, présidente-directrice générale de la FCCQ.

Filières stratégiques : miser sur nos forces

La FCCQ salue la volonté du gouvernement de développer les secteurs de la défense et des minéraux critiques et stratégiques (MCS). En investissant dans ces filières d'avenir, le Québec pourra renforcer son expertise, structurer une chaîne d'approvisionnement et générer des retombées économiques dans les différentes régions du Québec.

Le Québec compte sur les quatre secteurs stratégiques en défense : le naval, l'aérospatial, le terrestre, ainsi que la cybersécurité et l'IA. Le gouvernement devra supporter les investissements de nos entreprises et s'assurer qu'elles aient le talent nécessaire pour réaliser leurs projets.

La FCCQ rappelle que l'accélération des projets miniers sera aussi un critère de succès. Aujourd'hui, selon les données de l'Institut Fraser, le Québec a dégringolé au 22e rang dans le classement minier mondial, loin derrière la Saskatchewan (7e) et Terre-Neuve-et-Labrador (8e).

Accès aux marchés, main-d'œuvre et dynamisme régional

En réaction aux tarifs et aux menaces, le gouvernement fédéral a annoncé récemment une politique « Achetez canadien » qui entrera en vigueur en novembre. Bien que souligné dans l'annonce aujourd'hui, la FCCQ rappelle que le gouvernement devra emboîter le pas rapidement en se dotant d'une politique d'approvisionnement préférentiel plus ambitieuse, tant aux niveaux québécois que municipal. Tant que le critère du plus bas soumissionnaire sera la norme, nos gouvernements continueront de s'approvisionner à l'étranger alors que des alternatives locales existent, que ce soit en infrastructures, en technologies, en santé ou en agroalimentaire.

Le défi numéro un des PME est le manque de main-d'œuvre locale qualifiée. Pour assurer la stabilité et la croissance de nos entreprises, le Québec aura besoin de 106 000 nouveaux travailleurs issus de l'immigration à chaque année pour les quatre prochaines années. La FCCQ demande aussi au gouvernement du Québec de négocier avec le gouvernement fédéral une entente permettant de maintenir les travailleurs étrangers temporaires déjà en emploi au Québec.

Enfin, la FCCQ réitère que la richesse du Québec passe par celle de ses 17 régions. Leur vitalité dépend notamment d'infrastructures stables en modernes qui permettent d'accéder à de nouveaux marchés, la mobilité de la main-d'œuvre et la qualité de vie de la population.

À propos de la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ)

Grâce à son vaste réseau de 120 chambres de commerce et près de 1 000 entreprises membres, la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) représente plus de 45 000 entreprises exerçant leurs activités dans tous les secteurs de l'économie et sur l'ensemble du territoire québécois. Plus important réseau de gens d'affaires et d'entreprises du Québec, la FCCQ est à la fois une fédération de chambres de commerce et une chambre de commerce provinciale. Ses membres, qu'ils soient chambres ou entreprises, poursuivent tous le même but : favoriser un environnement d'affaires innovant et concurrentiel.

