SQSV 2025-2028 - La FCCQ salue les objectifs de la nouvelle Stratégie québécoise des sciences de la vie, mais demande des résultats concrets pour ce secteur stratégique

MONTRÉAL, le 5 déc. 2025 /CNW/ - La Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) accueille favorablement les objectifs de la nouvelle Stratégie québécoise des sciences de la vie 2025-2028. La FCCQ salue la pertinence des priorités mises de l'avant qui rejoignent les siennes : accès aux innovations, production locale et développement des entreprises d'ici.

« Le secteur des sciences de la vie génère 6,5 G$ de retombées annuelles dans l'économie québécoise et est le deuxième plus important investisseur en recherche et développement après celui des technologies. Il est important de le soutenir davantage face aux politiques agressives de nos concurrents. Les politiques protectionnistes américaines, comme la clause de la nation la plus favorisée et les menaces tarifaires, et les incitatifs offerts par l'Ontario comme le programme FAST, nuisent directement à notre compétitivité. Il sera essentiel de traduire les objectifs de la Stratégie en résultats tangibles pour que nos entreprises continuent d'investir au Québec et que les patients aient accès rapidement aux dernières innovations », affirme Véronique Proulx, présidente-directrice générale de la FCCQ.

Accès aux innovations : des avancées, mais une réforme structurelle est nécessaire.

La FCCQ accueille positivement l'engagement du gouvernement à revoir l'ensemble de la trajectoire d'accès aux médicaments, un enjeu majeur qui affecte à la fois la compétitivité de nos entreprises en sciences de la vie et la qualité des soins offerts aux patients. Depuis quelques années, les entreprises du secteur constatent un allongement des délais qui nuit à l'accès aux nouvelles thérapies et qui envoie un mauvais message aux investisseurs.

La création d'un forum de dialogues stratégiques constitue une avancée, mais elle demeure insuffisante. La FCCQ réitère l'importance d'instaurer une cellule de liaison MEIE-MSSS-INESSS-RAMQ, dédiée à la résolution rapide des obstacles administratifs, afin d'éviter que des retards évitables ne privent inutilement les patients de traitements innovants.

Par ailleurs, la FCCQ aurait souhaité que le Québec s'inspire du modèle ontarien de révision simultanée avec Santé Canada, qui permet d'écourter significativement les délais de mise en marché et d'accélérer l'accès clinique.

Production locale : il faut aller plus loin sur les critères de nos marchés publics

La FCCQ salue la volonté d'accroitre la production locale et de renforcer la sécurité d'approvisionnement, particulièrement pour les produits critiques et stratégiques. Cependant, la Stratégie manque de mesures concrètes pour soutenir cet objectif.

La FCCQ rappelle que l'environnement d'affaires et les mécanismes d'approvisionnement public devront évoluer, notamment en revoyant les modes d'octroi des contrats. Il est essentiel de se libérer du réflexe du « plus bas soumissionnaire » pour mieux valoriser la production locale et sa contribution stratégique. La RAMQ devra aussi être prête à ajuster ses tarifs en conséquence.

La sécurité des chaînes d'approvisionnement doit aussi tenir compte du fait que de nombreux médicaments essentiels aux patients québécois continueront d'être importés.

Création de sociétés d'ancrage et à la chaîne de financement : une orientation prometteuse

La FCCQ accueille favorablement les mesures annoncées pour renforcer la chaîne de financement et soutenir l'émergence de sociétés d'ancrage, un élément essentiel pour assurer la croissance durable de l'écosystème québécois. Les investissements prévus, notamment à travers le Fonds Impulsion et les fonds d'Investissement Québec, contribueront à offrir aux entreprises innovantes le capital nécessaire pour franchir les étapes de développement.

La FCCQ suivra de près la mise en œuvre de ces initiatives afin qu'elles permettent réellement de consolider ici les entreprises les plus prometteuses et de maximiser les retombées pour l'économie québécoise.

