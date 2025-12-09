PROJET DE LOI N° 5 - Un levier attendu pour accélérer la réalisation de projets au Québec

MONTRÉAL, le 9 déc. 2025 /CNW/ - La Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) applaudit les orientations du projet de loi québécois visant à accélérer la réalisation des projets, à l'image de la loi fédérale C-5. Ce projet de loi devra s'appliquer à une vaste gamme de projets d'investissements pour donner des résultats concrets et dynamiser l'économie de toutes les régions du Québec.

« Le projet de loi n° 5 était très attendu pour que les projets de juridiction québécoise aient leur équivalent de la loi fédérale C-5 qui permet d'en accélérer la réalisation. Autant pour des projets énergétiques comme des parcs éoliens que pour des projets miniers qui permettraient d'assurer notre approvisionnement en minéraux critiques et stratégiques, nos délais d'autorisation sont trop longs. Il faudra que ce Q-5 s'applique sur une grande quantité et variété de projets pour qu'il renforce véritablement notre compétitivité », affirme Véronique Proulx, présidente-directrice générale de la FCCQ.

La FCCQ recommande d'appliquer les dispositions du projet de loi n° 5 à l'essentiel des projets d'infrastructures publiques, énergétiques, miniers et de construction et agrandissement de bâtiments. Plus la liste sera exhaustive, plus le Québec pourra recommencer à mener rapidement à bien des projets de développement économique régional.

En cohérence avec les objectifs visés par le projet de loi n° 5, la FCCQ exhorte le gouvernement à mettre fin au ralentissement dans ses propres projets et à en accélérer la cadence. Les entreprises observent un ralentissement dans le lancement des projets d'infrastructures publiques qui figurent pourtant dans le Plan québécois des infrastructures (PQI.) Présentement, les maîtres d'œuvre sont dans l'attente et doivent retenir la main-d'œuvre pour la réalisation des projets, ce qui fait augmenter les coûts.

