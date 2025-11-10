VISION ÉCONOMIQUE DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC - MEQ SALUE LE VIRAGE ÉCONOMIQUE ET LA RECONNAISSANCE DU SECTEUR MANUFACTURIER

MONTRÉAL, le 10 nov. 2025 /CNW/ - Présents à l'annonce du gouvernement, Manufacturiers et Exportateurs du Québec (MEQ) accueille positivement la vision économique du gouvernement Legault exposée dans le document Le pouvoir québécois, qui place enfin le secteur manufacturier au cœur des priorités du développement économique du Québec. Le gouvernement souligne d'ailleurs dans son document que « notre secteur manufacturier doit être renforcé, car de sa bonne santé dépend celle de l'économie dans son ensemble, dont le secteur des services ».

Citation

« Pour MEQ, cette reconnaissance du rôle central du manufacturier marque un tournant majeur dans la façon dont le gouvernement envisage la croissance et la productivité du Québec. Elle traduit une compréhension plus complète des leviers économiques nécessaires pour bâtir une économie forte, compétitive et créatrice de richesse durable. Le gouvernement reconnaît enfin que le secteur manufacturier n'est pas seulement un pilier économique, mais un levier stratégique pour la prospérité du Québec. » -- Julie White, présidente-directrice générale de Manufacturiers et Exportateurs du Québec.

Les orientations annoncées, qu'il s'agisse de l'augmentation de la production énergétique, de l'accélération des grands projets, du soutien au capital patient ou du développement de secteurs stratégiques comme la défense et les minéraux critiques, sont encourageantes. Elles contribueront à soutenir l'investissement, à consolider les emplois de qualité et à générer des retombées concrètes dans toutes les régions du Québec.

Des conditions de réussite incontournables

Pour que ces ambitions se concrétisent, MEQ rappelle que plusieurs conditions devront être réunies :

Annonces rapides de mesures concrètes : de la vision devraient découler des mesures concrètes qui permettront d'opérationnaliser ce qui est présenté. Compte tenu du contexte tarifaire, le gouvernement devra faire vite.

de la vision devraient découler des mesures concrètes qui permettront d'opérationnaliser ce qui est présenté. Compte tenu du contexte tarifaire, le gouvernement devra faire vite. Main-d'œuvre : le secteur ne pourra croître sans un bassin de travailleurs suffisant. Dans un contexte de plein emploi et d'incertitudes liées aux nouvelles orientations en immigration, il est impératif d'avoir un bassin prévisible et suffisant de talents.

: le secteur ne pourra croître sans un bassin de travailleurs suffisant. Dans un contexte de plein emploi et d'incertitudes liées aux nouvelles orientations en immigration, il est impératif d'avoir un bassin prévisible et suffisant de talents. Achat public : les intentions exprimées sur la politique d'approvisionnement doivent passer d'une logique d'incitation à une logique d'obligation claire. Les entreprises québécoises doivent pouvoir accéder prioritairement aux contrats publics.

: les intentions exprimées sur la politique d'approvisionnement doivent passer d'une logique d'incitation à une logique d'obligation claire. Les entreprises québécoises doivent pouvoir accéder prioritairement aux contrats publics. Environnement d'affaires : la simplification réglementaire doit s'accélérer. Les efforts réalisés jusqu'ici demeurent timides au regard du fardeau croissant imposé par de nouvelles obligations -- pensons à la loi 25 ou au régime modernisé de la CNESST.

MEQ demeurera un partenaire mobilisé pour s'assurer que les politiques publiques permettent réellement aux entreprises manufacturières de croître, d'investir et de contribuer à la prospérité du Québec.

À propos de Manufacturiers & Exportateurs du Québec (MEQ)

Le secteur manufacturier est l'un des piliers économiques du Québec. En 2024, il représente 12,3 % du PIB québécois ainsi que 86,1 % des exportations. La fabrication est le secteur économique le plus important relativement à sa contribution au PIB du Québec. Le secteur manufacturier a généré des ventes globales de 219,1 milliards de dollars en 2024 et il emploie 501 500 personnes au Québec. Il y a 13 601 entreprises manufacturières au Québec.

