UN SIGNAL ATTENDU: LE QUÉBEC PASSE ENFIN DE LA PAPERASSE À LA VRAIE RÉFORME RÉGLEMENTAIRE

MONTRÉAL, le 4 déc. 2025 /CNW/ - Manufacturiers et Exportateurs du Québec (MEQ) salue le dépôt du projet de loi 11, qui amorce un virage essentiel pour les entreprises québécoises. Pour la première fois, le gouvernement s'attaque directement à l'allègement réglementaire, un enjeu déterminant pour la compétitivité du secteur manufacturier, plutôt que de se limiter aux seules démarches administratives. Cette orientation répond à une préoccupation constante exprimée par les entreprises, qui voient leur performance freinée par des règles lourdes, redondantes ou inadaptées aux réalités industrielles.

L'introduction de la règle du « deux pour un » représente, à cet égard, une excellente nouvelle pour le secteur manufacturier. Elle confirme que l'État souhaite réduire le volume global des obligations plutôt que d'en ajouter continuellement. MEQ se réjouit de ce signal et attend désormais de connaître les ministères et organismes qui seront concernés par cette nouvelle exigence, car la portée réelle de la réforme dépendra largement de l'étendue de son application.

MEQ souligne également son intérêt à prendre rapidement connaissance de la nouvelle politique d'allègement que le gouvernement doit présenter. Pour MEQ, il est essentiel que cette politique ne soit pas qu'un énoncé d'intention, mais qu'elle serve de fondation solide à une modernisation durable de la relation entre l'État et les entreprises.

« Le geste posé aujourd'hui est un pas important pour le Québec. Ce que nos entreprises attendent depuis longtemps, c'est une réduction réelle du fardeau réglementaire, parce que ce sont les règles elles-mêmes qui freinent leur capacité d'investir, d'innover et de livrer. Le signal est bon, mais il devra maintenant se traduire rapidement sur le terrain », affirme Julie White, présidente-directrice générale de Manufacturiers et Exportateurs du Québec.

À propos de Manufacturiers & Exportateurs du Québec (MEQ)

Le secteur manufacturier est l'un des piliers économiques du Québec. En 2024, il représente 12,3 % du PIB québécois ainsi que 86,1 % des exportations. La fabrication est le secteur économique le plus important relativement à sa contribution au PIB du Québec. Le secteur manufacturier a généré des ventes globales de 219,1 milliards de dollars en 2024 et il emploie 501 500 personnes au Québec. Il y a 13 601 entreprises manufacturières au Québec.

