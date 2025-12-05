DÉCLARATION DE MANUFACTURIERS & EXPORTATEURS DU QUÉBEC SUR LE NOUVEL APPEL DE CANDIDATURES DANS LE CADRE DU PSTQ

MONTRÉAL, le 5 déc. 2025 /CNW/ - « Nous prenons acte du nouvel appel de candidatures dans le cadre du PSTQ qui cible directement le secteur manufacturier. Avec environ le tiers des candidatures réservées à notre secteur, cela démontre que le message des entreprises a été entendu. Maintenant, il s'agit d'un premier appel avec des critères liés à un secteur et le volume demeure limité. Nous allons garder l'œil ouvert pour nous assurer que la volonté exprimée se transmette sur le terrain. Nous espérons aussi que les appels de candidature s'accélèreront pour assurer de la prévisibilité pour les travailleurs et les entreprises. », affirme Julie White, présidente-directrice générale de Manufacturiers et Exportateurs du Québec.

Le secteur manufacturier est l'un des piliers économiques du Québec. En 2024, il représente 12,3 % du PIB québécois ainsi que 86,1 % des exportations. La fabrication est le secteur économique le plus important relativement à sa contribution au PIB du Québec. Le secteur manufacturier a généré des ventes globales de 219,1 milliards de dollars en 2024 et il emploie 501 500 personnes au Québec. Il y a 13 601 entreprises manufacturières au Québec.

