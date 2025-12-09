MEQ SALUE UNE AVANCÉE MAJEURE POUR ACCÉLÉRER LES PROJETS STRUCTURANTS AU QUÉBEC

MONTRÉAL, le 9 déc. 2025 /CNW/ - Manufacturiers et Exportateurs du Québec (MEQ) accueille très favorablement le dépôt du projet de loi du gouvernement visant à accélérer l'octroi des autorisations requises pour la réalisation des projets prioritaires et d'envergure nationale.

En éliminant la dispersion des démarches et en offrant un interlocuteur gouvernemental unique, soit le ministre des Finances, le Québec se dote d'un mécanisme plus efficace pour réduire les délais administratifs, favoriser la prise de décision rapide et améliorer la prévisibilité indispensable aux grands investissements manufacturiers.

« L'annonce d'aujourd'hui est un signal très positif pour le milieu économique. En simplifiant les démarches et en accélérant les décisions, le gouvernement crée un environnement où les projets peuvent enfin prendre leur véritable élan. Si les projets choisis reflètent les priorités économiques du Québec, cette démarche contribuera directement à renforcer notre secteur manufacturier et à soutenir la croissance de nos régions. » - Julie White, présidente-directrice générale de MEQ

Une bonne nouvelle pour les manufacturiers québécois

Pour MEQ, cette centralisation répond directement à un enjeu majeur vécu sur le terrain : la lourdeur administrative qui peut ralentir, voire compromettre, des projets aux retombées économiques importantes. La simplification annoncée permettra d'accélérer la mise en œuvre d'initiatives stratégiques, de soutenir l'innovation et de renforcer la compétitivité des entreprises québécoises dans un contexte économique où chaque délai compte.

Toutefois, MEQ rappelle que la sélection des projets devra être pleinement représentative des réelles priorités économiques du Québec. Cette cohérence est essentielle pour garantir que les efforts déployés par l'État se traduisent en gains directs pour l'économie, pour les régions et pour la chaîne de valeur manufacturière.

En rappel, la vision économique dévoilée par le gouvernement le 10 novembre dernier énonçait clairement : « Notre secteur manufacturier doit être renforcé, car de sa bonne santé dépend celle de l'économie dans son ensemble, dont le secteur des services. » Cette affirmation demeure un repère essentiel pour la sélection des projets prioritaires.

Le secteur manufacturier est l'un des piliers économiques du Québec. En 2024, il représente 12,3 % du PIB québécois ainsi que 86,1 % des exportations. La fabrication est le secteur économique le plus important relativement à sa contribution au PIB du Québec. Le secteur manufacturier a généré des ventes globales de 219,1 milliards de dollars en 2024 et il emploie 501 500 personnes au Québec. Il y a 13 601 entreprises manufacturières au Québec.

