L'événement Vision Chine, organisé conjointement par l'Administration nationale du patrimoine culturel, China Daily et le service de publicité du comité provincial du Liaoning du Parti communiste chinois, a eu lieu le 13 juillet à Chaoyang, dans la province du Liaoning.

Différents spécialistes chinois et étrangers engagés dans la recherche archéologique et historique, les études sur les civilisations et la protection du patrimoine culturel étaient conviés à l'événement, dont le thème était « Retracer l'origine de la civilisation chinoise et la transmettre aux prochaines générations », afin d'échanger leurs idées sur la culture Hongshan, le développement de la civilisation mondiale, et l'héritage culturel et l'innovation.

Lors d'un symposium sur l'héritage culturel et le développement qui s'est tenu le 2 juin, le président Xi Jinping, qui est également secrétaire général du Comité central du PCC, a présenté les cinq caractéristiques importantes de la civilisation chinoise : la cohérence, l'originalité, l'uniformité, l'inclusion et la paix.

Lors de l'événement, Li Qun, directeur de l'Administration nationale du patrimoine culturel, a réclamé une étude approfondie et la mise en œuvre des orientations du président chinois concernant les travaux relatifs au patrimoine culturel.

« Nous approfondirons nos recherches dans des programmes clés, y compris les projets visant à retracer les origines de la civilisation chinoise, révélant systématiquement les découvertes de la société chinoise ancienne et ses modèles historiques de développement », a déclaré Li Qun.

La culture Hongshan était une culture néolithique réputée pour son jade magnifique. Au début des années 1980, une équipe d'archéologues a découvert à Chaoyang le site de Niuheliang, qui remonte de 5 000 à 5 500 ans, marquant ainsi une étape importante dans l'étude de la culture Hongshan.

Selon Liu Huiyan, chef du service de publicité du comité provincial du Liaoning du PCC, la grande découverte de Niuheliang n'a pas seulement élargi la portée de l'étude archéologique de l'histoire chinoise ancienne du bassin du fleuve Jaune à la région ouest du bassin du fleuve Liaohe, mais a également prolongé de 1 000 ans l'histoire de la civilisation chinoise, fournissant de véritables preuves archéologiques sur la civilisation chinoise vieille de plus de 5 000 ans.

Qu Yingpu, éditeur et rédacteur en chef de China Daily, a souligné les références historiques importantes fournies par la culture Hongshan pour le développement moderne, et s'est engagé à élargir les plateformes de communication, créer des produits multimédias de haute qualité mettant en vedette la culture chinoise, et promouvoir les échanges et l'apprentissage mutuel entre les civilisations du monde.

« Nous resterons fermement enracinés dans la culture chinoise. Nous recueillerons et peaufinerons les symboles et les meilleurs éléments de la culture chinoise et les présenterons au monde entier », a-t-il dit.

