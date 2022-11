Les titulaires de cartes de crédit RBC admissibles auront bientôt accès aux Versements Rendus Possibles par Visa pour les achats admissibles chez les commerçants participants

TORONTO, le 14 nov. 2022 /CNW/ - Visa et la Banque Royale du Canada (RBC) annoncent aujourd'hui leur nouvelle collaboration pour offrir aux titulaires de cartes de crédit personnelles RBC admissibles l'option pratique de convertir un achat éligible en paiements plus petits et égaux. Ces paiements pourront être effectués sur une période définie, lorsqu'ils font des achats chez les marchands participants au Canada, en magasin et en ligne.

RBC est la plus récente société émettrice à soutenir le service Versements Rendus Possibles par Visa, après le lancement de cette solution au Canada l'an dernier. Les titulaires de cartes de crédit personnelles Visa RBC admissibles peuvent tirer parti de leur crédit existant sans avoir à soumettre de nouvelles demandes de prêt, à effectuer des vérifications de crédit ou à télécharger une nouvelle application.

« Notre collaboration avec RBC a pour but de permettre aux titulaires canadiens de cartes admissibles et aux commerçants participants de répondre à la popularité croissante des paiements par versements, en offrant une expérience de paiement plus souple dans le cadre familier du processus de transaction Visa », a déclaré Brian Weiner, vice-président et responsable des produits et du numérique pour Visa Canada.

Cette annonce répond à une demande croissante des consommateurs pour des solutions de financement plus pratiques et plus abordables telles que les paiements échelonnés et les options « Achetez maintenant, payez plus tard », au Canada et ailleurs dans le monde.

Au niveau mondial, les services de type « Achetez maintenant, payez plus tard » représentent une part croissante du marché des paiements, avec un volume de transactions dépassant 1 700 milliards de dollars canadiens1. L'étude de Visa a montré que près de la moitié des consommateurs du monde entier ont exprimé leur intérêt pour un financement par versements échelonnés proposé par l'émetteur de leur carte de crédit actuelle2.

« Chez RBC, nous nous sommes engagés à redéfinir l'expérience bancaire et de paiement au quotidien pour les Canadiens et les commerçants, afin de répondre à leurs besoins en constante évolution », a déclaré Leah Napier, vice-présidente des cartes pour les particuliers pour RBC. « Notre collaboration avec Visa pour permettre les versements par carte de crédit au point d'achat est l'une des nombreuses façons de tenir cette promesse. Ensemble, nous sommes ravis d'offrir aux consommateurs une autre option de paiement qui leur procure plus de souplesse, un coût plus abordable et une simplicité accrue lorsqu'ils font des achats - le tout intégré de façon transparente à leur compte de carte de crédit RBC existant. »

La solution Versements Rendus Possibles par Visa offre aux émetteurs, aux entreprises de traitement et aux commerçants une option de paiement par versements pour leurs clients. Pour plus d'informations sur Versements Rendus Possibles par Visa, visitez : Visa.ca/installments.

À propos de Visa

Visa (NYSE : V) est un leader mondial des paiements numériques, facilitant chaque année les transactions entre les consommateurs, les commerçants, les institutions financières et les organismes gouvernementaux dans plus de 200 pays et territoires. Notre mission est de relier le monde grâce au réseau de paiement le plus innovant, le plus pratique, le plus fiable et le plus sûr et, ce faisant, de permettre aux individus, aux entreprises et aux économies de prospérer. Nous croyons que les économies qui incluent tout le monde partout élèvent tout le monde partout et considérons que l'accès est fondamental pour l'avenir du mouvement monétaire. Pour en apprendre davantage, visitez Visa.ca.

À propos de RBC

La Banque Royale du Canada est une institution financière mondiale définie par sa raison d'être, guidée par des principes et orientée vers l'excellence en matière de rendement. Notre succès est attribuable aux quelque 92 000 employés qui mettent à profit leur créativité et leur savoir-faire pour concrétiser notre vision, nos valeurs et notre stratégie afin que nous puissions contribuer à la prospérité de nos clients et au dynamisme des collectivités. Selon la capitalisation boursière, nous sommes la plus importante banque du Canada et l'une des plus grandes banques du monde. Nous avons adopté un modèle d'affaires diversifié axé sur l'innovation et l'offre d'expériences exceptionnelles à nos 17 millions de clients au Canada, aux États-Unis et dans 27 autres pays. Pour en savoir plus, visitez le site rbc.com. Nous sommes fiers d'appuyer une grande diversité d'initiatives communautaires par des dons, des investissements dans la collectivité et le travail bénévole de nos employés. Pour de plus amples renseignements, visitez le site rbc.com/collectivite-impact-social.

_______________________________ 1 Compilation des données d'Euromonitor Consulting pour Visa Inc. ($ CDN) 2 Sondage Visa & Growth from Knowledge, septembre 2021 (Résultats d'une enquête mondiale menée sur 7 marchés en Australie, au Canada, à Hong Kong, en Russie, aux États-Unis et au Royaume-Uni.)

SOURCE Visa Canada

