Virus de la rougeole - Confirmation d'un cas à bord d'un avion en provenance de Madrid

QUÉBEC, le 16 janv. 2026 /CNW/ - Les autorités de santé publique du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) tiennent à informer la population qu'une personne atteinte de la rougeole était à bord du vol AC 835 d'Air Canada qui a atterri à l'aéroport international Montréal-Trudeau le 8 janvier 2026 à 15 h 51.

Les personnes à bord de ce vol et présentes à l'aéroport international Montréal-Trudeau (YUL) dans la section des arrivées et bagages entre 15 h 51 et 18 h 20 le 8 janvier 2026 ont pu être exposées au virus de la rougeole.

La personne atteinte de la rougeole a ensuite visité plusieurs endroits entre le 10 et le 13 janvier 2026. Pour consulter la liste des milieux fréquentés par des cas récents de rougeole au Québec et connaître les consignes à suivre, consulter la page Éclosion de rougeole | Gouvernement du Québec (quebec.ca).

La Santé publique invite toutes les personnes ayant fréquenté ces différents lieux aux périodes indiquées à surveiller leurs symptômes. Si vous présentez des symptômes de la rougeole, isolez-vous et appelez Info-Santé 811.

Les personnes à risque de complications sont :

les bébés âgés de moins d'un an;

les personnes dont le système immunitaire est affaibli;

les personnes enceintes qui ne sont pas adéquatement vaccinées contre la rougeole.

Le MSSS rappelle l'importance d'un statut vaccinal à jour, la vaccination étant la meilleure protection contre la rougeole.

Faits saillants :

Pour consulter la liste des milieux fréquentés par des cas récents de rougeole au Québec ou ailleurs au Canada et les consignes à suivre pour les contacts, visiter la page Éclosion de rougeole | Gouvernement du Québec (quebec.ca).

La vaccination contre la rougeole est offerte dans les points de service locaux de plusieurs régions du Québec. Il est possible de prendre rendez-vous sur le site Clic Santé ou en appelant au 1 877 644-4545.

SOURCE Ministère de la santé et des services sociaux

Source : Relations avec les médias, Ministère de la Santé et des Services sociaux, 418 266-8914, [email protected]