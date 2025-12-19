Augmentation des cas de rougeole - Appel à la prudence à l'approche du temps des fêtes

QUÉBEC, le 19 déc. 2025 /CNW/ - Dans le contexte actuel d'augmentation du nombre de cas de rougeole au Québec, les autorités de santé publique souhaitent inviter les citoyennes et les citoyens à la prudence, notamment en cette période de fêtes et de rassemblements familiaux qui s'amorce.

Rappelons qu'une éclosion de rougeole est en cours. Cette maladie peut avoir des conséquences graves pour les personnes vulnérables, dont les bébés et les femmes enceintes. En date d'hier, sept cas avaient été déclarés au Québec. Les régions de Lanaudière, des Laurentides, de Laval et de Montréal sont actuellement touchées.

Il est donc crucial que les personnes non protégées contre la rougeole (nées après 1970 et qui n'ont pas reçu deux doses de vaccin contre cette maladie après l'âge de 12 mois) qui ont été en contact avec un cas ou qui se trouvaient aux lieux et aux dates d'exposition possibles s'isolent du 5e au 14e jour après le contact. Elles sont considérées comme des contacts de cas de rougeole. Pour plus de détails, consulter Éclosion de rougeole | Gouvernement du Québec.

Les personnes qui pensent avoir été exposées à la rougeole doivent par ailleurs en informer le personnel de santé lors de la prise d'un rendez-vous.

Citation :

« La recrudescence actuelle des cas de rougeole au Québec, qui survient en ce début de la période des fêtes, propice aux rassemblements, nous incite à rappeler à la population québécoise qu'il faut redoubler de prudence. J'invite toutes les personnes non protégées contre ce virus qui pensent avoir été en contact avec des personnes atteintes à consulter le 811 et à prendre les mesures nécessaires pour protéger leur entourage et leur communauté. »

La Dre Caroline Quach, directrice nationale de santé publique

Faits saillants :

Certaines personnes ont plus de risques d'avoir des complications si elles contractent la rougeole et ne sont pas protégées : les bébés de moins de 1 an; les personnes dont le système immunitaire est affaibli; les femmes enceintes qui ne sont pas adéquatement vaccinées contre la rougeole.

Ces personnes devraient communiquer dès que possible avec Info-Santé 811 afin d'évaluer la nécessité de recevoir une intervention préventive, c'est-à-dire une injection d'anticorps, qui doit être administrée dans les six jours suivant l'exposition.

La vaccination est le meilleur moyen de se protéger contre la rougeole. Il est possible de prendre rendez-vous sur le site Clic Santé ou en appelant au 1 877 644-4545. La vaccination contre la rougeole est offerte dans les points de service locaux de plusieurs régions du Québec.

SOURCE Ministère de la Santé et des Services sociaux

Source : Relations avec les médias, Ministère de la Santé et des Services sociaux, 418 266-8914, [email protected]