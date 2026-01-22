Virus de la rougeole - Confirmation d'un cas à bord d'un avion en provenance de l'Afrique

QUÉBEC, le 22 janv. 2026 /CNW/ - Les autorités de la Santé publique du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) tiennent à informer la population qu'une personne atteinte de la rougeole était présente à bord d'un vol qui a atterri à l'aéroport international Montréal-Trudeau le 17 janvier 2026.

Cette personne était contagieuse alors qu'elle était sur les vols du 17 janvier 2026 de Royal Air Maroc :

AT558 en provenance de Cotonou (Bénin) vers Casablanca (Maroc) (escale de plus de huit heures);

AT208 de Casablanca à Montréal.

Les personnes à bord de ces vols et présentes à l'aéroport de Casablanca et à celui de Montréal-Trudeau dans la section des arrivées et bagages (zone 8) entre 19 h 15 et 23 h 15 sont considérées comme des contacts d'un cas de rougeole.

Par ailleurs, la personne atteinte de la rougeole a fréquenté d'autres milieux au Québec pendant sa période de contagiosité. Pour consulter la liste des milieux fréquentés par des cas récents de rougeole au Québec et connaître les consignes à suivre, consulter la page Éclosion de rougeole | Gouvernement du Québec (quebec.ca).

Les personnes à risque de complications sont :

les bébés âgés de moins d'un an;

les personnes dont le système immunitaire est affaibli;

les personnes enceintes qui ne sont pas adéquatement vaccinées contre la rougeole.

Il est important de noter que les personnes qui font partie des groupes à risque et qui ont fréquenté ces lieux pendant la période indiquée doivent appeler dès que possible Info-Santé 811.

Rappelons que dans le contexte actuel de l'éclosion de rougeole qui sévit au Québec, le MSSS invite la population à s'assurer que son statut vaccinal est à jour. La vaccination demeure le meilleur moyen de se protéger contre la rougeole.

Faits saillants :

La vaccination contre la rougeole est offerte dans les points de service locaux de plusieurs régions du Québec. Il est possible de prendre rendez-vous sur Clic Santé ou en appelant au 1 877 644-4545.

