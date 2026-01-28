Pour les intervenantes et les intervenants en protection de la jeunesse - Renforcement majeur de la formation en violence conjugale

QUÉBEC, le 28 janv. 2026 /CNW/ - Le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) annonce un renforcement substantiel de la formation en violence conjugale destinée au personnel de la protection de la jeunesse. Il mise sur un partenariat avec l'Institut PEVC (protection des enfants en contexte de violence conjugale) pour soutenir les changements de pratique.

Ce virage majeur vise à permettre aux intervenants et intervenantes de mieux distinguer les conflits de séparation des situations de violence conjugale afin d'assurer une évaluation plus juste et une meilleure sécurité pour les enfants. Cette démarche s'inscrit dans les orientations de la Direction nationale de la protection de la jeunesse (DNPJ) et dans la continuité des recommandations de la commission Laurent. La protection des enfants demeure au cœur de l'action gouvernementale et guide l'ensemble de ses travaux.

Déploiement harmonisé dans l'ensemble du réseau

Le MSSS a demandé à Santé Québec de mettre en place une formation harmonisée portant sur les pratiques d'intervention en contexte de violence conjugale. Cette formation repose sur le modèle Pratiques en évaluation de la violence conjugale (modèle PEVC), reconnu pour son approche centrée sur la sécurité de l'enfant.

Pour soutenir cette mise en œuvre, un financement a été accordé à Santé Québec afin de mandater l'Institut PEVC, qui offrira la formation selon son modèle éprouvé au personnel de la protection de la jeunesse. Santé Québec et ses établissements sont responsables du déploiement de l'entente et de la coordination de ce plan ambitieux de formation du personnel de la protection de la jeunesse.

La formation s'ajoute au parcours d'apprentissage obligatoire 0-24 mois déjà offert au personnel des secteurs jeunesse, protection de la jeunesse, réadaptation et concerné par la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA).

Citations :

« Au fil de nos consultations, mon équipe et moi avons parlé avec plusieurs femmes courageuses, victimes actuelles ou passées de violence conjugale. Je porte en moi leurs histoires. Malgré les avancées des dernières années, le contrôle coercitif est parfois difficile à repérer. Nous avons besoin d'équiper nos intervenants et intervenantes pour aller plus loin dans l'évaluation des dynamiques familiales afin de protéger les enfants et les mères victimes. »

Lesley Hill, directrice nationale de la protection de la jeunesse

« C'est avec un réel plaisir, mais aussi avec un désir sincère et humble de collaboration, que l'Institut PEVC entame ce nouveau mandat auprès des directions de la protection de la jeunesse du Québec. Ensemble, nous poursuivons un même objectif : mieux protéger les enfants, mieux soutenir les parents victimes et renforcer la capacité d'intervention devant la violence conjugale. »

Marie-Noëlle Maurice, directrice de l'Institut PEVC

Faits saillants :

La formation sera d'une durée de 26 heures, réparties sur quatre jours consécutifs.

Le modèle PEVC place la sécurité de l'enfant au centre des interventions. Il propose une compréhension globale de la violence conjugale et fournit des outils concrets pour soutenir l'analyse, la planification et les interventions tout au long du processus clinique. Près de 800 intervenants et intervenantes ont déjà été formés selon ce modèle au sein du réseau.

Le déploiement provincial se fait progressivement, en tenant compte des réalités du terrain. Pour l'année 2025-2026, plusieurs cohortes sont en cours pour le modèle PEVC, l'outil d'évaluation pour le service de réception, le traitement des signalements (RTS) et les applications juridiques. Des places demeurent disponibles. L'offre de formation pour 2026-2027 sera diffusée sous peu.

