Virginie Dufour présente un projet de loi afin de mettre un terme aux évictions de locataires dans le but de faire de l'hébergement touristique

QUÉBEC, le 4 oct. 2023 /CNW/ - La porte-parole de l'opposition officielle en matière d'affaires municipales et d'habitation, Virginie Dufour, a présenté, aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, un important projet de loi afin d'interdire les évictions visant à transformer un logement en hébergement touristique de courte durée.

Alors que le Québec vit la pire pénurie de logements de son histoire, la députée libérale de Mille-Îles souhaite, avec son projet de loi, offrir une meilleure protection aux locataires contre cette pratique, en mettant fin à ces conversions qui contribuent à la crise. Elle rappelle que ce sont nos aînés qui sont trop souvent les malheureuses victimes de ces évictions et qu'il est impératif de les mettre à l'abri de telles manœuvres.

« Il est urgent de prendre des mesures concrètes pour augmenter l'offre de logements et non l'inverse. En pleine crise du logement, nous ne pouvons plus accepter que des locataires soient mis à la rue pour convertir des unités en hébergements touristiques de courte durée. Après avoir nié cette crise pendant des années, la CAQ a l'opportunité de faire un premier pas en appelant rapidement notre projet de loi et ainsi mieux protéger les locataires. »

-Virginie Dufour, députée de Mille-Îles et porte-parole de l'opposition officielle en matière d'affaires municipales et d'habitation

