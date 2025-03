KLEINBURG, ON, le 3 mars 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Nathaniel Erskine-Smith, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, Francesco Sorbara, député de Vaughan--Woodbridge, et Sarah Milroy, directrice générale et conservatrice en chef de la Collection McMichael d'art canadien, ont annoncé un investissement fédéral de 25 millions de dollars dans le cadre du programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs.

Le projet consiste à rénover et à agrandir les installations actuelles afin de répondre aux normes de construction à bilan carboneutre. Il consiste plus précisément à augmenter la superficie d'exposition, à moderniser les installations pour la manipulation des œuvres d'art, à respecter les normes d'accessibilité en vigueur, ainsi qu'à aménager de l'espace additionnel les événements publics et les prestations artistiques. Étant donné qu'un tiers de la collection McMichael est d'origine autochtone, le projet consistera également à intégrer et à mettre davantage en lumière l'art et l'enseignement autochtones.

Le gouvernement fédéral reconnaît l'importance des espaces communautaires et demeure déterminé à renforcer et à revitaliser les communautés canadiennes en veillant à ce que nous restions liés par des intérêts communs et des espaces partagés.

Citations

« Grâce à cet investissement, nous faisons bien plus que rénover et agrandir une galerie, nous construisons un espace plus vert et plus inclusif où l'on pourra célébrer l'art et la culture canadiens et autochtones, et en profiter. »

L'honorable Nathaniel Erskine-Smith, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« La Collection McMichael d'art canadien est l'une des galeries les plus grandes et les plus importantes pour la préservation et l'exposition de l'art canadien et autochtone. L'investissement du gouvernement fédéral permettra non seulement d'agrandir l'espace d'exposition, mais aussi de le rendre plus accessible et plus durable sur le plan environnemental, rendant ainsi la collection d'art davantage disponible pour tous. »

Francesco Sorbara, député de Vaughan--Woodbridge

« Toute l'équipe de la Collection McMichael d'art canadien est profondément inspirée par le soutien visionnaire du gouvernement fédéral à l'égard de notre projet. Dans les années à venir, nous reconstruirons un véritable trésor national et le préparerons pour un avenir long, prospère et durable, dans l'intérêt de tous les Canadiens. Aujourd'hui plus que jamais, notre pays a besoin d'un lieu où se rassembler, partager des histoires, explorer nos différences et célébrer tout ce que nous avons en commun. La Collection McMichael d'art canadien est ce lieu. »

Sarah Milroy, directrice générale et conservatrice en chef, Collection McMichael d'art canadien

Faits en bref

Le programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI) a été créé à l'appui du Plan climatique renforcé du Canada : Un environnement sain et une économie saine. Il soutient le premier pilier du Plan en favorisant la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'accroissement de l'efficacité énergétique et l'augmentation de la résilience face aux changements climatiques.

: Un environnement sain et une économie saine. Il soutient le premier pilier du Plan en favorisant la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'accroissement de l'efficacité énergétique et l'augmentation de la résilience face aux changements climatiques. Le programme a été lancé en avril 2021 avec un investissement initial de 1,5 milliard de dollars sur cinq ans pour des travaux de rénovation, de réparation ou d'amélioration favorisant l'environnement et l'accessibilité.

Dans le budget de 2024, on a annoncé un financement additionnel de 500 millions de dollars afin de soutenir un plus grand nombre de projets dans le cadre du programme BCVI jusqu'en 2029.

Au moins 10 % des fonds sont alloués à des projets destinés aux communautés des Premières Nations, des Inuits et des Métis, ce qui comprend les populations autochtones dans les centres urbains.

Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter le site Web de Logement, Infrastructures et Collectivités Canada à : https://logement-infrastructure.canada.ca/gicb-bcvi/index-fra.html.

à : https://logement-infrastructure.canada.ca/gicb-bcvi/index-fra.html. Le financement fédéral est conditionnel à la signature de l'entente de contribution.

Personnes-ressources : Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Sofia Ouslis, Attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, [email protected]; Relations avec les médias : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]; Grace Johnstone, Directrice, Communications et Marketing, Collection McMichael d'art canadien, 905-893-1121, poste 2265, [email protected]