Virage numérique des municipalités québécoises - L'ATN et l'UMQ concluent une entente de partenariat innovante

QUÉBEC, le 10 févr. 2020 /CNW Telbec/ - L'Académie de la transformation numérique (ATN) de l'Université Laval et l'Union des municipalités du Québec (UMQ) ont annoncé aujourd'hui la conclusion d'une entente de partenariat innovante pour accompagner les municipalités de toutes les tailles et de toutes les régions du Québec à prendre le virage numérique.

L'annonce a eu lieu aujourd'hui à l'Université Laval en présence notamment du ministre délégué à la Transformation numérique gouvernementale, Éric Caire, de la rectrice de l'Université Laval, Sophie D'Amours, du président de la Commission des villes intelligentes, administrateur de l'UMQ et maire de Shawinigan, Michel Angers, et du directeur général de l'ATN, Martin Noël.

Dans le cadre de ce partenariat unique, l'ATN et l'UMQ travailleront à développer des contenus spécifiques pour des activités de formation sur les enjeux liés à la transformation numérique, bâtis sur mesure pour répondre aux besoins et aux réalités des élues et élus, gestionnaires et membres du personnel des municipalités.

Cette offre de formation destinée aux membres de l'UMQ couvrira différentes thématiques d'actualité, en fonction de l'évolution des besoins de formation énoncés par les villes, comme :

La cybersécurité;

Les technologies numériques;

La gestion innovante;

La sécurité de l'information;

L'infonuagique;

Les communications et l'expérience utilisateur;

L'employé numérique;

Les villes intelligentes et les territoires;

L'industrie 4.0;

L'éthique, la gouvernance et la société.

Dès cet hiver, deux formations portant sur la gouvernance d'une municipalité à l'ère numérique et sur la cybersécurité et les comportements à risque seront notamment mises sur pied.

Soulignons enfin que les activités de formation développées dans le cadre de ce partenariat feront elles-mêmes usage dans leur formule des nouvelles technologies disponibles (ex : formations en ligne, formations hybrides, etc.).

Citations :

« Je suis fier de constater que l'Académie de la transformation numérique, créée en septembre dernier grâce au soutien financier de notre gouvernement, travaillera de concert avec les municipalités à la grandeur du Québec. Je ne peux qu'être emballé par ce partenariat entre l'ATN et l'UMQ, qui outillera les acteurs municipaux afin de relever avec brio les défis numériques de notre époque. »

Éric Caire, ministre délégué à la Transformation numérique gouvernementale et député de La Peltrie

« Ce partenariat met bien en lumière la pertinence et la valeur de l'Académie de la transformation numérique. Par ces formations, les expertises présentes à l'Université Laval et chez les partenaires de contenu de l'ATN seront disponibles pour les municipalités québécoises. C'est un excellent exemple de l'engagement de l'Université envers sa communauté. L'Académie est encore toute jeune, mais elle compte déjà des bases solides pour nous permettre de relever ensemble les défis qui s'offrent à notre société. »

Sophie D'Amours, rectrice de l'Université Laval

« Ce partenariat avec l'ATN, initié par la Commission des villes intelligentes de l'UMQ, constitue une excellente nouvelle et une valeur ajoutée pour l'ensemble des membres de l'Union. L'ATN a été mise sur pied dans la foulée de la Stratégie de transformation numérique gouvernementale annoncée par le ministre et ce partenariat est pour les gouvernements de proximité un moyen de démontrer une participation active à cette Stratégie. L'expertise des chercheuses et chercheurs universitaires de l'Académie permettra aux municipalités de rester à jour quant aux changements rapides et constants qu'amène le virage numérique pour améliorer l'expérience et les services offerts aux citoyennes et citoyens. »

Michel Angers, président de la Commission des villes intelligentes, administrateur de l'UMQ et maire de Shawinigan

« Nous souhaitons offrir aux gestionnaires, aux élus et aux employés municipaux un réel accompagnement, qui ne se limite pas à l'actualisation de leurs habiletés technologiques. L'humain est au cœur du changement, nous misons donc sur le développement des compétences transversales nécessaires pour relever les défis liés à la transformation numérique. Pour offrir une formation riche, interactive et ancrée dans la pratique, nous plaçons l'innovation pédagogique et l'interdisciplinarité au cœur de notre démarche. Nous collaborons actuellement avec des spécialistes en technopédagogie ainsi que des professeurs et des experts de contenu de plusieurs facultés et unités de l'Université Laval afin de concevoir les deux premières formations qui seront offertes aux membres de l'UMQ. »

Martin Noël, directeur général, Académie de la transformation numérique de l'Université Laval

À propos de l'ATN

Forte de son approche collaborative, l'ATN (atn.ulaval.ca) propose aux organisations publiques et privées de cocréer des parcours d'apprentissage qui répondent aux besoins réels de leurs gestionnaires et employés pour soutenir le développement des compétences essentielles à l'ère du numérique. En mettant à contribution l'expertise multidisciplinaire de l'Université Laval et de ses partenaires de formation, elle se démarque en proposant des activités de formations flexibles, alimentées par la recherche et axées sur les enjeux humains inhérents à la transformation numérique.

À propos de l'UMQ

Depuis plus de 100 ans, l'UMQ (umq.qc.ca) rassemble les gouvernements de proximité de toutes les régions du Québec. Sa mission est d'exercer un leadership fort pour des gouvernements de proximité autonomes et efficaces. Elle mobilise l'expertise municipale, accompagne ses membres dans l'exercice de leurs compétences et valorise la démocratie municipale. Ses membres, qui représentent plus de 85 % de la population et du territoire du Québec, sont regroupés en caucus d'affinité : municipalités locales, municipalités de centralité, cités régionales, grandes villes et municipalités de la Métropole.

