MONTRÉAL, le 15 oct. 2025 /CNW/ - VIOR INC. (« Vior » ou la « Société ») (TSXV : VIO) (OTCQB : VIORF) (FRA : VL5) a le plaisir d'annoncer les résultats de son programme de forage de 100 000 mètres sur son projet phare, le projet aurifère Belleterre, ainsi qu'une mise à jour sur la campagne de forage à venir sur le projet Ligneris. Les deux projets sont situés dans la région de l'Abitibi-Témiscamingue au Québec.

Belleterre

Les résultats nouvellement reçus comprennent des intersections aurifères le long du corridor de l'ancienne mine Belleterre qui ont livré des teneurs de 5,34 g/t Au sur 2,0 mètres dans la zone Conway, 1,98 g/t Au sur 7,35 mètres et 1,33 g/t Au sur 3,0 mètres dans la zone Aubelle et 4,56 g/t Au sur 1,70 mètre à Hoskin. Le sondage BV25-169, ciblant la zone Conway, a recoupé un intervalle titrant 5,34 g/t Au sur 2,0 mètres à une profondeur verticale d'environ 375 mètres dans la zone Conway et confirme l'extension potentielle en profondeur. La minéralisation est encaissée dans une unité de volcanites mafiques cisaillées et altérées en biotite contenant jusqu'à 5 % de veines de quartz fumé gris.

Les sondages BV25-168 et BV25-170, ciblant la zone Aubelle, ont recoupé des intervalles titrant respectivement 1,33 g/t Au sur 3,0 mètres et 1,98 g/t Au sur 7,35 mètres à des profondeurs verticales de 720 mètres et 450 mètres. Ces deux intervalles se trouvent dans le prolongement vertical de la zone Aubelle. La minéralisation, contenant jusqu'à 5 % de pyrite et de pyrrhotite disséminées et en amas, avec des traces de sphalérite et de chalcopyrite en amas, est associée à des veines de quartz au sein d'une unité de volcanites mafiques cisaillées et altérées en biotite.

Le sondage BV25-161, foré en suivi au sondage BV25-143 qui avait recoupé un intervalle titrant 3,0 g/t Au sur 4,3 mètres à Hoskin (voir le communiqué du 9 juillet 2025), a recoupé avec succès la minéralisation à une profondeur verticale d'environ 485 mètres, livrant une teneur de 4,56 g/t Au sur 1,7 mètre. La minéralisation est encaissée dans une veine de quartz au contact entre un gabbro et une unité de volcanites mafiques. Les deux unités lithologiques sont altérées en biotite près de la veine et contiennent des traces à 2 % de pyrite disséminée et en amas. Cette zone reste ouverte à l'extrémité ouest ainsi qu'en profondeur et démontre le potentiel d'extension au sein du corridor structural Hoskin.

Zone de déformation du Lac Guillet

Les travaux de forage dans le secteur de la zone de déformation du Lac Guillet, à 2 kilomètres au sud du corridor de l'ancienne mine Belleterre, avancent à bon train, bien que de nombreux résultats d'analyse représentant environ 25 sondages restent à venir.

Mathieu Savard, président et chef de la direction de Vior, a déclaré : « Nous avons pratiquement terminé les travaux de forage le long du corridor de la mine Belleterre et nous attendons les résultats de forage provenant de la zone de déformation du Lac Guillet au sud, où les résultats d'analyse pour environ 25 sondages restent à venir. Les travaux de forage se poursuivront jusqu'à la fin de l'année, pour mener à terme le programme dans la zone de déformation du Lac Guillet et aussi tester des cibles régionales à Belleterre. »

Tableau 1 - Résultats d'analyse des carottes de forage

No de sondage Intervalle

De (m) Intervalle

À (m) Intervalle

Largeur (m) Au (g/t)

non coupé Zone BV25-161 545,50 547,20 1,7 4,56 Hoskin BV25-168 821,50 824,50 3,0 1,33 Aubelle BV25-169 423,00 425,00 2,0 5,34 Conway BV25-170 507,65 515,00 7,35 1,98 Aubelle

Tableau 2 - Localisation des collets des sondages

No de sondage Azimut

(°) Inclinaison

(°) Longueur du

sondage (m) UTM

Estant UTM

Nordant BV25-161 300 -70 694,50 675 468 5 254 693 BV25-168 175 -65 846,40 672 484 5 252 848 BV25-169 350 -65 497,70 672 484 5 252 848 BV25-170 175 -65 804,20 672 581 5 252 723

Activités d'exploration à venir sur le projet Ligneris

Vior se prépare à entreprendre un programme de forage de 20 000 mètres sur son projet Ligneris, détenu à 100 % par la Société. Le programme débutera aussitôt que les autorisations, déposées au cours des semaines précédentes, auront été reçues. La première phase de la campagne de forage ciblera les trois principales zones minéralisées : la zone Nord, la zone Centrale et la zone Sud. Des intersections historiques de 537,91 g/t Au sur 1,8 m (sondage 275-037) et 70,0 g/t Au sur 0,6 m (sondage 275-27B) ont été obtenues dans la zone Nord (tiré de SIGÉOM : GM44211), tandis que des valeurs de 0,91 g/t Au sur 24,0 m, incluant 5,72 g/t Au sur 3,1 m (sondage 275-053; tiré de SIGÉOM : GM45463), et de 4,92 g/t Au sur 5,4 m (sondage L-84-4; tiré de SIGÉOM : GM41991) ont été obtenues dans la zone Centrale, et des valeurs de 5,15 g/t Au sur 5,9 m (sondage LS-05; tiré de SIGÉOM : GM41991) et de 16,84 g/t Au sur 8,0 m, incluant 39,15 g/t Au sur 3,0 m (sondage 275-073; tiré de SIGÉOM : GM45463), ont été obtenues dans la zone Sud.

Ces zones sont incluses dans la ceinture volcanique felsique de la Rivière Octave et sont affectées par des zones de cisaillement orientées NE-SO, au sein du couloir de déformation de Laflamme. L'abondance de sulfures polymétalliques, combinée aux fortes altérations en séricite, chlorite et chloritoïde dans un contexte volcanique bimodal, surimposée d'un enrichissement en or associé à une intense altération en carbonates et un corridor de failles ductiles et anastomosées à pendage abrupt, appuie l'interprétation selon laquelle la minéralisation à Ligneris représente un système hybride entre un SMV aurifère et un gîte d'or orogénique. Les zones minéralisées connues restent sous-explorées tant en profondeur que dans les extensions latérales.

Mathieu Savard, président et chef de la direction de Vior, a ajouté : « Nous sommes très excités à propos du programme de forage à venir à Ligneris, qui devrait débuter quelque part en novembre suivant l'obtention des permis. Le projet Ligneris présente des styles de minéralisation typiques des SMV aurifères et des gîtes d'or orogéniques et le programme a pour but de tester les deux modèles. Le programme testera les extensions verticales et latérales des intervalles à haute teneur en or et des intervalles plus larges à plus basse teneur en or qui ont été obtenus historiquement. De plus, nous vérifierons par forage plusieurs cibles régionales qui n'ont jamais été testées auparavant dans la ceinture. »

Vior a récemment agrandi son projet Ligneris en faisant l'acquisition, par désignation sur carte, de 213 claims additionnels. De plus, un levé magnétique héliporté à haute résolution, incluant la prise de mesures VLF-EM, est planifié cet automne dans la partie nord du projet Ligneris. Ces travaux géophysiques permettront d'obtenir une couverture géophysique complète de haute qualité, couvrant l'ensemble du projet, afin d'améliorer la compréhension géologique et faciliter les futurs efforts de ciblage.

Contrôle de la qualité

L'épaisseur réelle est estimée à 65-80 % des intervalles rapportés en longueur dans l'axe de forage. Aucune teneur de coupure n'est appliquée aux résultats d'analyse, sauf indication contraire. Toutes les analyses de carottes de forage NQ ont été obtenues par pyroanalyse avec tamisage sur une fraction de 1 kg ou par pyroanalyse standard sur une fraction de 50 grammes avec fini par absorption atomique ou fini gravimétrique aux laboratoires ALS de Val-d'Or (Québec) ou de Sudbury (Ontario). La méthode par pyroanalyse avec tamisage (1 kg) est utilisée lorsque les échantillons contiennent des intervalles d'or grossier. Certains échantillons sont également analysés pour détecter la présence de plusieurs éléments à l'aide d'une méthode par dissolution à quatre acides et ICP-MS aux laboratoires ALS. La conception du programme de forage, l'assurance qualité/contrôle qualité (« AQ/CQ ») et l'interprétation des résultats sont effectuées par des personnes qualifiées qui appliquent un programme d'AQ/CQ conforme au Règlement 43-101 et aux meilleures pratiques de l'industrie. Des standards et des blancs sont ajoutés en alternance à tous les 15 échantillons afin de respecter les directives et protocoles stricts d'AQ/CQ de la Société et du laboratoire. Les résultats historiques du projet Ligneris décrits dans le présent communiqué de presse proviennent de sources publiques et la personne qualifiée responsable de l'examen et de l'approbation des informations techniques divulguées dans le présent communiqué de presse (voir les détails ci-dessous) n'a pas vérifié les informations relatives à ces résultats historiques. Par conséquent, ces informations ne sont pas nécessairement indicatives de la minéralisation du projet Ligneris.

Personne qualifiée

Le contenu technique divulgué dans le présent communiqué de presse a été examiné et approuvé par Pascal Simard, vice-président à l'exploration chez Vior, une personne qualifiée au sens du Règlement 43-101.

À propos de Vior inc .

Vior est une société junior d'exploration minière basée dans la province de Québec, au Canada, dont la stratégie consiste à générer, explorer et développer des projets miniers de grande qualité dans la juridiction minière éprouvée et favorable du Québec. Au fil des ans, les équipes de gestion et techniques de Vior ont démontré leur capacité à découvrir plusieurs gisements aurifères et de nombreux projets miniers de grande qualité.

Vior fait progresser rapidement son projet phare, le projet aurifère Belleterre, un projet prometteur de l'échelle d'un district qui comprend l'ancienne mine d'or à haute teneur Belleterre au Québec. Vior a mené des travaux d'exploration de surface et de compilation à grande échelle sur le projet aurifère Belleterre et réalise actuellement un programme de forage de 100 000 mètres.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué contient des énoncés prospectifs. Tous les énoncés, autres que ceux portant sur des faits historiques, qui traitent d'activités, d'événements ou de développements que la Société croit, prévoit ou anticipe pour l'avenir, y compris, sans s'y limiter, le programme d'exploration prévu sur le projet Belleterre, les résultats d'exploration positifs attendus, le calendrier des résultats d'exploration, la capacité de la Société à poursuivre le programme d'exploration, la disponibilité des fonds nécessaires pour poursuivre le programme d'exploration, et l'approbation par le ministère des Ressources naturelles et des Forêts (« MRNF ») de la demande d'abandon des deux concessions minières initialement déposée par 9293-0122 Québec Inc. (l'ancien propriétaire des deux concessions minières). Les énoncés prospectifs sont généralement identifiables par l'utilisation des mots « sera », « devrait », « continuer », « s'attendre à », « anticiper », « estimer », « croire », « avoir l'intention de », « gagner », « avoir », « planifier » ou « projeter » ou la forme négative de ces mots ou d'autres variantes de ces mots ou une terminologie comparable. Les énoncés prospectifs sont assujettis à un certain nombre de risques et d'incertitudes, dont plusieurs sont indépendants de la volonté de la Société ou hors de sa portée, qui pourraient faire en sorte que les résultats réels de la Société diffèrent considérablement de ceux qui sont présentés dans les énoncés prospectifs. Les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels ou les événements diffèrent sensiblement des attentes actuelles comprennent, entre autres, l'incapacité de respecter les dépenses d'exploration prévues, estimées ou planifiées, la possibilité que les résultats futurs de l'exploration ne soient pas conformes aux attentes de la Société, la conjoncture économique générale, les changements sur les marchés mondiaux de l'or, la disponibilité de main-d'œuvre et d'équipement suffisants, les changements dans les lois et les exigences en matière de permis, les changements climatiques imprévus, les litiges relatifs aux titres de propriété et les réclamations, les risques environnementaux, le refus par le MRNF d'approuver la demande d'abandon des deux concessions minières détenues par la Société, ainsi que les risques identifiés dans le rapport de gestion de la Société pour l'exercice clos le 30 juin 2024 et les risques énoncés dans les documents publics de la Société déposés sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca. Si un ou plusieurs de ces risques ou incertitudes se concrétisaient, ou si les hypothèses sous-jacentes aux énoncés prospectifs s'avéraient inexactes, les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux décrits et, par conséquent, les lecteurs ne doivent pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Bien que la Société ait tenté d'identifier les risques, les incertitudes et les facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent de manière importante, il peut en exister d'autres qui pourraient faire en sorte que les résultats ne soient pas ceux prévus, estimés ou attendus. La Société n'a pas l'intention et n'assume aucune obligation de mettre à jour ces énoncés prospectifs, sauf si la loi l'exige.

