MONTRÉAL, le 20 mai 2025 /CNW/ - VIOR INC. (« Vior » ou la « Société ») (TSXV : VIO) (OTCQB : VIORF) (FRA : VL51) est heureuse d'annoncer qu'elle a conclu une entente d'exploration avec la Première Nation Anicinabe de Long Point (« LPFN ») pour le projet aurifère Belleterre. Le projet aurifère Belleterre est situé dans la région de l'Abitibi-Témiscamingue, au Québec, sur les terres traditionnelles de LPFN.

L'entente définit les modalités de consultation et d'atténuation des impacts des activités d'exploration. eElle prévoit également des avantages financiers, des contrats, des emplois et des possibilités de formation pendant la phase d'exploration du projet.

Mathieu Savard, président et chef de la direction de Vior, a déclaré : « Vior est fière de participer à ce moment historique qui démontre que lorsque nous travaillons ensemble vers un objectif commun, il n'y a pas de limite à ce qui peut être accompli. Je tiens également à remercier le chef et le conseil de LPFN, le comité de négociation, les membres du service de développement durable de LPFN, les membres de la Première Nation Anicinabe de Long Point et l'équipe de Vior pour leurs efforts dévoués dans l'élaboration de cette entente et l'établissement de cette relation. »

Vior et la Première Nation Anicinabe de Long Point prévoient organiser une cérémonie officielle de signature dans la communauté de Long Point afin de célébrer cette étape importante dans le renforcement de leur relation à long terme. Les détails concernant cette cérémonie seront communiqués ultérieurement.

À la suite de plusieurs séances de consultations et de présentations, Vior a également reçu une lettre d'approbation de LPFN confirmant son accord pour la prochaine phase de forage qui sera réalisée au cours de la période estivale et automnale. Vior soumettra prochainement la demande de permis au gouvernement provincial.

À propos de Vior Inc.

Vior est une société junior d'exploration minière basée dans la province de Québec, au Canada, dont la stratégie consiste à générer, explorer et développer des projets miniers de haute qualité dans la juridiction minière éprouvée et favorable du Québec. Au fil des ans, les équipes de gestion et techniques de Vior ont démontré leur capacité à découvrir plusieurs gisements aurifères et de nombreux projets miniers de grande qualité.

Vior fait progresser rapidement son projet phare, le projet aurifère Belleterre, un projet prometteur à l'échelle du district qui comprend l'ancienne mine d'or à haute teneur Belleterre, au Québec. Vior a mené des travaux d'exploration de surface et de compilation à grande échelle sur le projet aurifère Belleterre et réalise actuellement un programme de forage de 100 000 mètres.

Déclarations prévisionnelles

Le présent communiqué contient des déclarations prévisionnelles. Toutes les déclarations, autres que celles portant sur des faits historiques, qui traitent d'activités, d'événements ou de développements que la Société croit, prévoit ou anticipe pour l'avenir, y compris, sans s'y limiter, le programme d'exploration prévu sur le projet Belleterre, les résultats d'exploration positifs attendus, le calendrier des résultats d'exploration, la capacité de la Société à poursuivre le programme d'exploration, la disponibilité des fonds nécessaires pour poursuivre le programme d'exploration et l'approbation du ministère des Ressources naturelles et des Forêts (« MRNF ») pour la délivrance des permis. Les déclarations prévisionnelles sont généralement identifiables par l'utilisation des mots « sera », « devrait », « continuer », « s'attendre à », « anticiper », « estimer », « croire », « avoir l'intention de », « gagner », « avoir », « planifier » ou « projeter » ou la forme négative de ces mots ou d'autres variantes de ces mots ou une terminologie comparable. Les déclarations prévisionnelles sont assujetties à un certain nombre de risques et d'incertitudes, dont plusieurs sont indépendants de la volonté de la Société ou hors de sa portée, qui pourraient faire en sorte que les résultats réels de la Société diffèrent considérablement de ceux qui sont présentés dans les déclarations prévisionnelles. Les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels ou les événements diffèrent sensiblement des attentes actuelles comprennent, entre autres, l'incapacité de respecter les dépenses d'exploration prévues, estimées ou planifiées, la possibilité que les résultats futurs de l'exploration ne soient pas conformes aux attentes de la Société, la conjoncture économique générale, les changements sur les marchés mondiaux de l'or, la disponibilité de main-d'œuvre et d'équipement suffisants, les changements dans les lois et les exigences en matière de permis, les changements climatiques imprévus, les litiges relatifs aux titres de propriété et les réclamations, les risques environnementaux, le refus du MRNF d'approuver les permis, ainsi que les risques identifiés dans le rapport de gestion de la Société pour les risques environnementaux, le refus du MRNF d'approuver les permis, ainsi que les risques identifiés dans le rapport de gestion de la Société pour l'exercice clos le 30 juin 2024 et ceux énoncés dans les documents publics de la Société déposés sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca. Si un ou plusieurs de ces risques ou incertitudes se concrétisaient, ou si les hypothèses sous-jacentes aux déclarations prévisionnelles s'avéraient inexactes, les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux décrits et, par conséquent, les lecteurs ne doivent pas se fier indûment aux déclarations prévisionnelles. Bien que la Société ait tenté d'identifier les risques, les incertitudes et les facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent de manière significative, il peut en exister d'autres qui pourraient faire en sorte que les résultats ne soient pas ceux prévus, estimés ou attendus. La Société n'a pas l'intention et n'assume aucune obligation de mettre à jour ces déclarations prévisionnelles, sauf si la loi l'exige.

Pour plus d'informations veuillez contacter : Mathieu Savard, Président et chef de la direction, 418-670-1448, [email protected]