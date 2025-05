MONTRÉAL, le 15 mai 2025 /CNW/ - VIOR INC. (« Vior » ou la « Société ») (TSXV : VIO), (OTCQB : VIORF), (FRA : VL51) a le plaisir de fournir une mise à jour sur les activités d'exploration à son projet aurifère Belleterre, situé dans la ceinture de roches vertes Belleterre, au Québec. Cette mise à jour comprend les résultats du programme de forage de plus de 60 000 mètres en cours, qui vise à tester l'extension verticale et latérale de l'ancienne mine d'or Belleterre et des cibles régionales.

Figure 1 : Carte en plan du corridor de la mine Belleterre (Groupe CNW/VIOR inc) Figure 2 : Longitudinale, vue vers le nord, du corridor de la mine Belleterre (Groupe CNW/VIOR inc) Figure 3 : Carte des zones de déformation majeure de Belleterre (Groupe CNW/VIOR inc)

Le programme de forage en extension a recoupé avec succès une minéralisation aurifère étroite à haute teneur, sous l'ancienne mine Belleterre, avec des résultats de 4,76 g/t Au sur 2,6 mètres, incluant 21,9 g/t Au sur 0,5 mètres, 27,5 g/t Au sur 0,5 mètres et 11,6 g/t Au sur 0,3 mètres.

De plus, le forage BV25-130, situé à 450 mètres à l'est du gisement Aubelle, a testé les indices Porc-épic, Schoolhouse et Belleterre 5W qui ont historiquement donné des teneurs élevées en or. Ce forage, situé près de la faille majeure Gainsmore, a recoupé 0,39 g/t Au sur 11,6 mètres. La minéralisation, encaissée dans une formation de fer à grains fins intercalés d'horizons de tuf silicifié et de chert avec d'importantes veines de quartz fumé (jusqu'à 80 %), se compose de 1 à 10 % de pyrite et de pyrrhotite sous forme d'amas ou de filonnets.

Les résultats obtenus du forage BV25-130 suggèrent un potentiel pour un nouveau type de minéralisation aurifère à Belleterre, associé à des unités tufacées et sédimentaires fortement minéralisées. Un trou de forage de suivi réalisé au-dessus du BV25-130 a recoupé une géologie et une minéralisation similaires, dont les résultats d'analyse sont en attente.

Au cours du second semestre 2025, la société va prioriser son programme de forage intensif, déployant quatre foreuses afin d'explorer en profondeur le potentiel d'importantes zones de déformation associée à des minéralisations aurifères. L'accent sera mis sur la zone de cisaillement du lac Guillet, un important corridor de déformation de 250 mètres de large et s'étendant sur plus de 3 000 mètres, au sud du corridor de la mine Belleterre. Cette vaste zone de déformation ductile est reconnue comme étant un métallotecte important associé à plusieurs indices aurifères prometteurs. Notamment, les échantillons choisis provenant de ces indices et précédemment annoncés par Vior le 28 janvier 2022 incluent :

Lac Expanse : 77,2 g/t Au et 39,6 g/t Au

77,2 g/t Au et 39,6 g/t Au Veine Village : 62,2 g/t Au

62,2 g/t Au Veine Jolette : 121,28 g/t Au et 53,2 g/t Au

121,28 g/t Au et 53,2 g/t Au Veine City : 175 g/t Au

Mathieu Savard, président et chef de la direction de Vior, a déclaré : « À ce jour, 144 forages ont été complétés pour un total de 63 500 mètres à Belleterre. Alors que nous orientons notre campagne de forage vers des cibles régionales, l'objectif est la découverte de nouvelles zones aurifères à haute teneur au sein d'importants corridors structuraux, tels que la zone de cisaillement du lac Guillet. Vior prévoit soumettre les demandes d'autorisation de forage dans les prochains jours. Entre-temps, nous évaluons également différentes possibilités afin d'ajouter un projet à notre portefeuille. »

Type de minéralisation aurifère à Belleterre et Aubelle

La minéralisation aurifère de la veine Belleterre n° 12 se caractérise par des intervalles de basalte bréchifié et à porphyre de quartz, présentant souvent une altération potassique et des veines de quartz fumé et des veinules de carbonate-quartz. La pyrite et la pyrrhotite sont courantes, généralement présentes en concentrations allant de traces à 10 %. De l'or visible a été observé dans plusieurs intervalles.

La minéralisation aurifère à Aubelle se caractérise par deux types de veines principales. Le premier type se trouve dans un basalte fortement schisteux altéré par de la chlorite, de la biotite, des carbonates et du quartz, souvent bréchié et recoupée par des veines de quartz contenant de 3 à 20 % de pyrite-pyrrhotite avec des traces de sphalérite et de chalcopyrite. Le deuxième type de veines est constitué de veines de quartz injectées dans du gabbro chloritisé ou des intrusions felsiques altérées en potassium, contenant de 3 à 5 % de pyrite, 3 % de chalcopyrite, 1 % de sphalérite et 1 % de galène.

Des cartes indiquant l'emplacement des forages et les résultats d'analyses complets sont disponibles à l'adresse www.vior.ca

Tableau 1 -Résultats d'analyse des trous de forage

Numéro de

forage Intervalle

de (m) Intervalle

à (m) Largeur de

l'intervalle(m) Au (g/t)

non coupée Zone BV24-063 226,1 226,7 0,6 7,34 Veine BT #12 BV25-073 316,7 317,0 0,3 11,6 Veine BT #12 BV25-073 358,2 358,7 0,5 5,22 Veine BT #12 BV25-076 252,7 253,2 0,5 5,01 Veine BT Nord BV25-085 321,1 321,6 0,5 27,5 Veine BT #12 Est BV25-088 435,1 437,7 2,6 4,76 Veine BT #12 Est incluant 436,2 436,7 0,5 21,9 Veine BT #12 Est BV25-094 206,3 220,0 13,7 0,72 Paquin - Est BV25-104 212,6 214,1 1,5 7,84 Veine BT #12 Centrale BV25-126 317,9 318,5 0,6 9,96 Conway Est BV25-130 453,2 464,8 11,6 0,39 Gainsmore Est

Tableau 2 - Emplacements des collets de forage

Numéro de

forage Azimut (°) Plongée (°) Longueur

du forage (m) UTM

Est UTM

Nord BV24-063 165 -65 548,7 675730 5254334 BV25-073 160 -65 549 675377 5254331 BV25-076 350 -55 633,96 675377 5254331 BV25-085 160 -65 548,74 675567 5254378 BV25-088 160 65 558,23 675663 5254404 BV25-094 175 -65 285,14 673526 5253882 BV25-104 170 -69 599,75 675551 5254259 BV25-126 180 -45 800,79 672616 5253241 BV25-130 175 65 845,94 673315 5252709

Contrôle qualité

Les largeurs réelles sont estimées à 65-80 % des intervalles rapportés. Les analyses ne sont pas coupées, sauf indication contraire. Toutes les analyses des carottes NQ ont été obtenues par pyroanalyse- 1 kg ou par pyroanalyse de 50 grammes avec fini par absorption atomique ou fini gravimétrique aux laboratoires ALS de Val-d'Or, Québec, ou de Sudbury, Ontario. La méthode par pyroanalyse de 1 kg est utilisée lorsque les échantillons contiennent des intervalles d'or grossier. Certains échantillons sont également analysés pour détecter la présence de plusieurs éléments à l'aide d'une méthode Aqua Regia-ICP-AES aux laboratoires ALS. La conception du programme de forage, l'assurance qualité/contrôle qualité (« AQ/CQ ») et l'interprétation des résultats sont effectuées par des personnes qualifiées qui appliquent un programme d'AQ/CQ conforme à la Norme NI 43-101 et aux meilleures pratiques de l'industrie. Des standards et des blancs sont ajoutés à tous les 20 échantillons afin de respecter les directives et protocoles stricts d'AQ/CQ de la Société et du laboratoire.

Personne qualifiée

Le contenu technique divulgué dans le présent communiqué de presse a été examiné et approuvé par Pascal Simard, vice-président Exploration chez Vior, personne qualifiée au sens de la Norme canadienne NI 43-101.

À propos de Vior Inc.

Vior est une société junior d'exploration minière basée dans la province de Québec, au Canada, dont la stratégie consiste à générer, explorer et développer des projets miniers de grande qualité dans la juridiction minière éprouvée et favorable du Québec. Au fil des ans, les équipes de gestion et techniques de Vior ont démontré leur capacité à découvrir plusieurs gisements aurifères et de nombreux projets miniers de grande qualité.

Vior fait progresser rapidement son projet phare, le projet aurifère Belleterre, un projet prometteur à l'échelle du district qui comprend l'ancienne mine d'or à haute teneur Belleterre, au Québec. Vior a mené des travaux d'exploration de surface et de compilation à grande échelle sur le projet aurifère Belleterre et réalise actuellement un programme de forage de 100 000 mètres.

www.vior.ca

SEDAR+ : Vior Inc.

Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

Déclarations prévisionnelles

Le présent communiqué contient des énoncés prévisionnels. Tous les énoncés, autres que ceux portant sur des faits historiques, qui traitent d'activités, d'événements ou de développements que la Société croit, prévoit ou anticipe pour l'avenir, y compris, sans s'y limiter, le programme d'exploration prévu sur le projet Belleterre, les résultats d'exploration positifs attendus, le calendrier des résultats d'exploration, la capacité de la Société à poursuivre le programme d'exploration, la disponibilité des fonds nécessaires pour poursuivre le programme d'exploration, et l'approbation par le ministère des Ressources naturelles et des Forêts (« MRNF ») de la demande d'abandon des deux concessions minières initialement déposée par 9293-0122 Québec Inc. (l'ancien propriétaire des deux concessions minières). Les déclarations prévisionnelles sont généralement identifiables par l'utilisation des mots « sera », « devrait », « continuer », « s'attendre à », « anticiper », « estimer », « croire », « avoir l'intention de », « gagner », « avoir », « planifier » ou « projeter » ou la forme négative de ces mots ou d'autres variantes de ces mots ou une terminologie comparable. Les déclarations prévisionnelles sont assujetties à un certain nombre de risques et d'incertitudes, dont plusieurs sont indépendants de la volonté de la Société ou hors de sa portée, qui pourraient faire en sorte que les résultats réels de la Société diffèrent considérablement de ceux qui sont présentés dans les déclarations prévisionnelles. Les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels ou les événements diffèrent sensiblement des attentes actuelles comprennent, entre autres, l'incapacité de respecter les dépenses d'exploration prévues, estimées ou planifiées, la possibilité que les résultats futurs de l'exploration ne soient pas conformes aux attentes de la Société, la conjoncture économique générale, les changements sur les marchés mondiaux de l'or, la disponibilité de main-d'œuvre et d'équipement suffisants, les changements dans les lois et les exigences en matière de permis, les changements climatiques imprévus, les litiges relatifs aux titres de propriété et les réclamations, les risques environnementaux, le refus par le MRNF d'approuver la demande d'abandon des deux concessions minières détenues par la Société, ainsi que les risques environnementaux,, ainsi que les risques identifiés dans le rapport de gestion de la Société pour l'exercice clos le 30 juin 2024 et les risques énoncés dans les documents publics de la Société déposés sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca. Si un ou plusieurs de ces risques ou incertitudes se concrétisaient, ou si les hypothèses sous-jacentes aux déclarations prévisionnelles s'avéraient inexactes, les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux décrits et, par conséquent, les lecteurs ne doivent pas se fier indûment aux déclarations prévisionnelles. Bien que la Société ait tenté d'identifier les risques, les incertitudes et les facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent de manière importante, il peut en exister d'autres qui pourraient faire en sorte que les résultats ne soient pas ceux prévus, estimés ou attendus. La Société n'a pas l'intention et n'assume aucune obligation de mettre à jour ces déclarations prévisionnelles, sauf si la loi l'exige.

SOURCE VIOR inc

Pour plus d'informations, veuillez contacter : Mathieu Savard, Président et chef de la direction, 418-670-1448, [email protected]