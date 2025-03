MONTRÉAL, le 10 mars 2025 /CNW/ - VIOR INC. (« Vior » ou la « Société ») (TSXV : VIO) (OTCQB : VIORF) (FRA : VL51) a le plaisir d'annoncer la nomination de Johan Pool au conseil d'administration (le « Conseil ») de la Société. Conformément à l'accord sur les droits des investisseurs de Vior avec Windfall Mining Group Inc., une filiale à 100 % de Gold Fields Limited (« Gold Fields »), Gold Fields a désigné M. Pool comme son représentant au Conseil.

M. Pool est un professionnel ayant plus de 25 ans d'expérience des fusions et acquisitions, dans les transactions transfrontalières d'exploration et d'exploitation minière et dans la stratégie d'entreprise. Il est actuellement vice-président du développement d'entreprise chez Gold Fields. Il a dirigé la formation de la coentreprise de Windfall en 2023 avec Minière Osisko Inc. («Minière Osisko ») et l'acquisition ultérieure de Minière Osisko en 2024. M. Pool a joué un rôle essentiel dans plusieurs projets clés pour Gold Fields, notamment l'acquisition de Cerro Corona au Pérou, l'acquisition et la consolidation des propriétés à Salares Norte au Chili, ainsi que la stratégie de financement pour la construction de Salares Norte. Il a également dirigé des investissements stratégiques et des transactions sur de projets d'exploration au Canada, en Afrique de l'Ouest et de l'Est et en Amérique du Sud. En 2016, il a joué un rôle déterminant dans la monétisation du portefeuille mondial de redevances de Gold Fields au profit de Maverix Metals. Avant de rejoindre Gold Fields, il a travaillé dans un grand cabinet d'avocats d'affaires de Johannesburg et dans l'un des quatre grands cabinets comptables. M. Pool est titulaire d'un GMP de la Harvard Business School, d'une maitrise en droit fiscal de l'université de Johannesburg et des baccalauréats en droit et en commerce de l'université de Stellenbosch.

Mathieu Savard, président, chef de la direction et administrateur de Vior, a déclaré : « Nous sommes ravis d'accueillir Johan en tant que nouveau directeur chez Vior. Son expérience mondiale approfondie et son expertise contribueront grandement à la poursuite du plan de croissance de la société. ».

À propos de Vior Inc.

Vior est une société junior d'exploration minière basée dans la province de Québec, au Canada, dont la stratégie d'entreprise consiste à générer, explorer et développer des projets miniers de haute qualité dans la juridiction minière reconnue et favorable du Québec. Au fil des ans, les équipes de gestion et techniques de Vior ont démontré leur capacité à découvrir plusieurs gisements aurifères et de nombreux projets miniers de grande qualité. Vior fait rapidement progresser son projet phare, le projet aurifère Belleterre, un projet prometteur à l'échelle du district qui comprend l'ancienne mine d'or Belleterre, une mine à haute teneur en or du Québec.

